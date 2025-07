Temptation Island: le anticipazioni della puntata di giovedì 17 luglio

Anticipazioni TV

L'attesa è finalmente finita! Stasera, giovedì 17 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Dopo gli ultimi avvenimenti, il viaggio nei sentimenti promette forti turbolenze che mettono a dura prova le sette coppie. Chi di loro riuscirà a resistere alle tentazioni?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Temptation Island è pronto a tornare stasera, giovedì 17 luglio 2025, con una nuova sorprendente puntata ricca di colpi di scena. Al timone Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sette coppie nel loro viaggio nei sentimenti: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario.

Tra inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di spensieratezza e divertimento, i protagonisti della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti. Come proseguirà la loro esperienza nei rispettivi villaggi in Calabria ?

In molti sono curiosi di scoprire come evolverà il percorso della coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia? Stando alle anticipazioni, i due finalmente si rivedranno. Dopo aver rifiutato e rimandato l'incontro, con la complicità di Filippo Bisciglia, la donna deciderà infatti di accettare il terzo falò di confronto finale richiesto dal suo compagno. Durante la serata verrà dato ampio spazio anche alla discussa coppia formata da Antonio Panico e Valentina Riccio. Di fronte all’ennesimo sfogo della ragazza, Antonio crollerà completamente e si lascerà andare a una vera e propria sceneggiata: si butterà a terra disperato e arriverà minacciare di abbandonare il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Bisciglia. Cosa farà alla fine? L'appuntamento è per stasera, alle 21.30 circa su Canale 5.

