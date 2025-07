Temptation Island, Anticipazioni: Denise ha provato a riconquistare Marco con una sorpresa, come ha reagito lui?

News VIP

Una segnalazione su Denise e Marco incuriosisce i fan di Temptation Island. Ecco cosa è successo tra loro lontano dalle telecamere.

Cosa è successo tra Denise e Marco dopo il falò di confronto finale? Una segnalazione, fatta da un’amica della protagonista di Temptation Island, ci rivela che Denise ha provato a riconquistare il suo fidanzato, senza successo. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Denise e Marco dopo il falò

Denise e Marco hanno deciso di prendere parte a Temptation Island a causa dei dubbi di lei, sempre in bilico a causa di quello che reputava fosse uno scarso impegno nella coppia del suo fidanzato. Marco ha cambiato vita per la compagna, ma la scoperta di un tradimento risalente a molti anni prima ha messo in crisi Denise, certa che il suo fidanzato non sia ancora pronto ad impegnarsi seriamente come lei vorrebbe. Nel villaggio delle fidanzate, Denise ha stretto un forte legame con Flavio, un tentatore a dir poco sexy, e ha insistentemente paragonato il single a Marco, trovando Flavio molto più centrato e maturo nonostante i suoi ventiquattro anni.

Nel frattempo, nell’altro villaggio, Marco è stato chiamato più volte nel capanno e ha visto vari video di Denise fino a quando, dopo aver perso la calma varie volte e sentendosi messo a confronto con un perfetto sconosciuto, ha deciso di chiamare il falò di confronto anticipato. Denise, caduta dalle nubi perché proprio non si aspettava questa richiesta, ha ammesso di non averli mai paragonati e ha anche chiesto scusa, provando ad abbracciare Marco, a confidargli tutto il suo amore e chiedendogli di provare a sistemare le cose lontano dalle telecamere. Marco, difeso da Anna Pettinelli, è stato irremovibile e così la coppia si è lasciata, uscendo separata da Temptation Island. Ma cosa è successo a telecamere spente? Un’amica di Denise ci dà qualche anticipazione inaspettata sui social.

Temptation Island, Denise prova a riconquistare Marco

Osservando il falò di confronto anticipato tra Denise e Marco è chiaro che lei non si aspettava in nessun modo questo epilogo, tanto che ha provato a trattenere in tutti i modi il suoi fidanzato, convincendolo ad uscire insieme da Temptation Island per parlare insieme dei loro problemi, e risolverli. Marco, ferito ma anche rammaricato per non essere mai abbastanza per la sua fidanzata, ha scelto di uscire da solo ma ha mantenuto la sua posizione anche lontano dalle telecamere? Un’amica di Denis, sui social, ha deciso di dare una piccola anticipazione e ha rivelato:

“Lei ha fatto una sorpresa a Marco per andare a Ibiza, ma non è stato contento […] Bisognerebbe riconoscere tutto quello che Denise ha fatto emotivamente e professionalmente per farlo crescere”.

Insomma, sembra che Denise sia veramente ancora innamorata di Marco e voglia essere perdonata, per cercare di costruire un futuro insieme. Purtroppo, quando si accetta di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia, occorre mettere in conto che il percorso potrebbe subire un cambiamento improvviso per uno dei due fidanzati, e forse in questo caso Marco ha preso consapevolezza dei problemi e ha valutato che non possono essere risolti. Per scoprire come è andata tra loro nel dettaglio occorre attendere l’ultima puntata di Temptation Island, quando verrà svelato il destino delle coppie un mese dopo la fine delle riprese.

