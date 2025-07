Temptation Island, anticipazioni: una fidanzata ha chiesto il falò di confronto immediato dopo pochi giorni nel villaggio

News VIP

A soli due giorni dal suo ingresso nel villaggio di Temptation Island, Sonia Mattalia avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato al fidanzato Alessio: ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, giovedì 3 luglio 2025, su Canale 5 partirà la 13esima edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Stando alle ultime indiscrezioni, una delle fidanzate avrebbe chiesto un falò di confronto immediato a pochi giorni dall’ingresso nel villaggio più famoso d'Italia.

Le anticipazioni di Temptation Island: la scelta drastica di Sonia

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda stasera su Canale 5. Al timone ritroveremo l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sette coppie nel loro viaggio nei sentimenti: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio.

Nell'attesa, sono uscite le prime anticipazioni sul percorso delle coppie. Stando a quanto rivelato da Dagospia, una delle protagoniste avrebbe chiesto un falò anticipato a soli due giorni dall’ingresso nel villaggio Calandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria. Stiamo parlando di Sonia Mattalia, la fidanzata di Alessio. Cosa avrà visto di così tanto grave da richiedere l'uscita immediata dal fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5? E soprattutto, il ragazzo deciderà di accettare il confronto?

Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island

A poche ore dal debutto della 13esima edizione di Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per alcune indiscrezioni circa il loro percorso nel villaggio delle tentazioni. I due, entrambi avvocati, sono fidanzati da ben otto anni e convivono a Ortanova, in provincia di Foggia.

A scrivere al programma è stato Alessio perché la sua relazione turbolenta non lo fa vivere sereno e tranquillo: "Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire". A fargli eco Sonia, che ha ammesso di essere innamorata ma insicura del sentimento del fidanzato nei suoi confronti. Avendo già avuto delle delusioni in passato, oggi non vuole più sbagliare: "Ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e di atteggiamenti che mi fanno dubitate del suo amore nei miei confronti".

Alessio e Sonia riusciranno a resistere alle tentazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda stasera giovedì 3 luglio 2025 alle 21.30 circa su Canale 5. Non mancate!

