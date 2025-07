Temptation Island, Anna Pettinelli prende le difese di Marco e attacca Denise

News VIP

Anna Pettinelli, professoressa di Amici ma anche ex volto di Temptation Island, attacca Denise e difende Marco durante il falò di confronto della coppia.

Il falò di confronto tra Denise e Marco ha diviso il pubblico di Temptation Island. Se inizialmente, infatti, la reazione del fidanzato sembrava essere quasi esagerata, durante il confronto è apparso chiaro quando lei lo abbia ferito e a nulla sono servite le scuse. Marco è voluto uscire da solo e Anna Pettinelli, ex volto del programma e professoressa di Amici, gli ha dato ragione.

Temptation Island, Denise e Marco si lasciano al falò

Denise e Marco hanno deciso di prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island a causa dei dubbi di lei, che vede il suo fidanzato ancora poco pronto a prendere delle decisioni per entrambi per il futuro, ma soprattutto poco maturo nel rapporto. Marco, più giovane della sua compagna, ha lasciato il suo lavoro a Ibiza per renderla felice ma lei non si fida ancora a causa di un tradimento avvenuto anni prima. Nel villaggio delle fidanzate, Denise ha stretto un rapporto molto stretto con Flavio, affascinante tentatore di 24 anni con le idee chiare sul futuro, che ha iniziato sistematicamente a paragonare al suo fidanzato.

Questa vicinanza così stretta, gli sguardi che Denise ha lanciato a Flavio ma, soprattutto, il fatto di sentirsi paragonato ad un altro uomo che lei ha conosciuto da pochissimi giorni, ha mandato completamente fuori controllo Marco. Vedendo l’ennesimo video nel capanno, Marco è fuggito dal villaggio correndo per la spiaggia, ma è stato fermato dopo neppure cento metri, tornando indietro e chiedendo scusa a tutti per il suo gesto. Poco dopo, Marco ha chiesto il falò di confronto al quale Denise si è presentata quasi scioccata, continuando a ripetere di non aver mai fatto nulla e di non capire cosa potesse aver spinto il suo fidanzato a convocarla.

Temptation Island, Anna Pettinelli dalla parte di Marco

Durante la quarta puntata di Temptation Island è andato in scena il falò di confronto anticipato tra Denise e Marco, voluto da lui dopo aver visto l’avvicinamento tra la fidanzata e il single Flavio, la soprattutto aver ascoltato le parole durissime nei suoi confronti. Denise ha tentato di difendersi, facendo presente di essere molto innamorata del suo fidanzato e di volere semplicemente qualche prova della sua maturità ma Marco è stato irremovibile. Il pubblico pende dalla parte del fidanzato, che alla fine si è sentito sempre giudicato senza dare modo a Denise di preoccuparsi del suo percorso, dato che lei non ha ricevuto neppure un video del compagno. Anche Anna Pettinelli, professoressa di Amici ed ex protagonista di Temptation Island, ha detto la sua sui social.

“Mi scatta sempre la solidarietà femminile. Adesso proprio no, lui ha ragione da vendere”.

Ha tuonato Anna su Instagram, difendendo Marco a spada tratta durante il falò di confronto con Denise. In effetti, osservando i commenti generali sui social, sembra che un po’ tutti siamo della stessa idea della Pettinelli, dato che Denise ha esagerato con il fidanzato, poi pentendosene

