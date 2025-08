Temptation Island, altra edizione da record per Filippo Bisciglia: il ringraziamento a Maria De Filippi

News VIP

Filippo Bisciglia si conferma un conduttore da record e, dopo la fine di questa edizione di Temptation Island, ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a Maria De Filippi.

Temptation Island si è conclusa ieri sera, giovedì 31 luglio, con una puntata da record e l'addio ai protagonisti di questa edizione del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Quest'ultimo ha anche ringraziato Maria De Filippi per il sostegno ricevuto, così come il pubblico, sempre presente e caloroso.

Temptation Island, Filippo Bisciglia chiude un'edizione da record

Ieri sera, giovedì 31 luglio 2025, è andata in onda l'ultima puntata di un'edizione da record di Temptation Island: sette appuntamenti, di cui tre andati in onda in queste sere, che hanno coinvolto e appassionato il pubblico di Mediaset e hanno portato a risultati vertiginosi lo share. Per il programma Fascino si tratta dell'ennesima conferma di una formula che funziona e che ogni estate sembra riproporre la sua magia. Merito delle coppie di protagonisti, delle dinamiche che si creano con tentatori e tentatrici e di una regia (quella di Andrea Vicario) e di una colonna sonora che rendono memorabili (e degni di diventare meme) molti dei momenti della trasmissione.

Fin dalle prime puntate, lo share di Temptation Island è salito alle stelle e anche per l'ultima puntata di questa edizione è stato segnato un nuovo record: sono stati registrati, infatti, 4.601.000 spettatori con il 32.86% di share. Un risultato che è stato celebrato anche da Filippo Bisciglia, oramai un conduttore da record e garanzia di vette altissime di ascolti. Già la scorsa settimana, il conduttore del docu-reality ha ringraziato il pubblico per aver seguito appassionatamente Temptation Island, pubblicando un video parodia di Alessio con il suo intercalare "e che si fa? Che si deve fare?".

Ora, il conduttore ha deciso di rivolgere i suoi più affettuosi ringraziamenti non solo al pubblico, che ha permesso al programma di Canale 5 di raggiungere questi risultati, ma anche alla regina di molti programmi Mediaset: Maria De Filippi.

Temptation Island, il ringraziamento di Filippo Bisciglia a Maria De Filippi

Nel messaggio di fine trasmissione che ogni anno Filippo Bisciglia dedica al pubblico e alle maestranze che lavorano nel dietro le quinte, il conduttore ha speso parole di stima e affetto per tutti coloro che hanno reso Temptation Island un vero successo: "È arrivato il momento dei saluti e io inizierei da voi. Voi che ci avete seguiti in tutti questi anni e continuate a farlo con lo stesso affetto e lo stesso entusiasmo di sempre. Grazie. Le vostre emozioni, i vostri messaggi, la vostra presenza, ci arrivano forti e chiari e vi assicuro che fanno la differenza. Ovviamente un pensiero speciale va a tutte le persone straordinarie che lavorano dietro le quinte di questo programma che, ogni giorno, rendono possibile tutto questo. Sono tante. Ci mettono testa, cuore, passione". Ma, non poteva mancare una menzione speciale anche a Maria De Filippi, che nel suo messaggio di ringraziamento Filippo Bisciglia definisce "una fonna speciale a cui voglio un gran bene".

Con Temptation Island, dopotutto, Maria De Filippi ha da sempre un legame molto stretto, sia perché a produrre il docu-reality c'è la sua Fascino, sia perché tra il programma di Bisciglia e Uomini e Donne c'è da tempo uno scambio di protagonisti. Coppie nate nel dating show si mettono alla prova nella trasmissione estiva, mentre molti di tentatori, ex fidanzati di Temptation Island tentano di scalare il successo partecipando a Uomini e Donne in veste di corteggiatori/tronisti o entrano nel parterre del trono over, come potrebbe accadere per Denise, secondo una recente indiscrezione.

