Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio

L'ex gieffino Alfonso D'Apice si è raccontato e rivelato il suo reale pensiero sui protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island.

Temptation Island da record! La 13esima edizione, infatti, ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. A dire la sua ci ha pensato l'ex gieffino Alfonso D'Apice che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha commentato il percorso delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni.

Alfonso D'Apice si sbilancia sulle coppie di Temptation Island

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Temptation Island tornerà in onda a settembre su Canale 5. Ma non si tratterà di una nuova edizione invernale, ma di uno speciale dedicato ai protagonisti della 13esima edizione. Quest’anno le sette coppie hanno appassionato particolarmente il pubblico: dagli addii clamorosi ai falò di confronto accesi alle storie che hanno trovato la forza di perdonare e andare avanti.

A commentare l'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato Alfonso D'Apice. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Mio, l'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello ha rivelato il suo pensiero sulla discussa coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni:

Penso che spesso le persone credono di volersi bene, ma l'amore e il rispetto per quell'amore sono un'altra cosa. Sicuramente in certi contesti, le emozioni si muovono in fretta e non sempre in modo limpido. La verità la sanno solo loro, da dentro. Se Ary è stata usata? Non saprei dire chi ha usato chi, ma di certo si sono incrociati in un momento particolare e complicato.

Alfonso si sbilancia sulla proposta di matrimonio di Antonio a Valentina

Dopo aver rivelato il suo pensiero su Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, che alla fine ha deciso di chiudere la sua storia d'amore e inizia una frequentazione con la tentatrice Ary (Arianna Mercuri ndr), Alfonso D'Apice ha commentato la famosa proposta di matrimonio di Antonio Panico a Valentina Riccio e speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Filippo Bisciglia:

È stata molto simpatica. Spero davvero che lui la tratti bene e che non la tradisca più. Mi auguro che quella proposta non sia stata solo un gesto televisivo, ma che dietro ci sia un impegno reale. Valentina merita di essere trattata come una donna deve essere trattata, con rispetto e amore [...] Filippo è una persona eccezionale, vera, e in questo ambiente non è scontato. Lo sento tutt'oggi.

