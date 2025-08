Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono ancora una coppia? Gli ultimi aggiornamenti

News VIP

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono ancora una coppia dopo l'esperienza di Temptation Island? Ecco gli ultimi aggiornamenti!

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island: il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha chiuso i battenti con una puntata da record andata in onda giovedì, 31 luglio 2025. Nel corso dell'ultimo appuntamento, il pubblico ha assistito all'epilogo delle storie delle coppie che si sono messe in gioco nel corso di questa edizione e abbiamo scoperto cosa è successo tra Alessio e Sonia M., che hanno infine deciso di uscire dal programma insieme, come coppia.

Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono ancora una coppia?

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Temptation Island, Alessio e Sonia M. hanno deciso di darsi una seconda chance. Il loro percorso è stato caratterizzato da diversi tentativi di confronto, poi naufragati, che hanno portato i due protagonisti a dirsi addio alla seconda puntata del programma. Alessio, infatti, aveva rivelato di non essere sicuro dell'amore che provava per Sonia e che anche la proposta di matrimonio era arrivata più per gratitudine che per reale desiderio di convolare a nozze. Queste dichiarazioni avevano spinto Sonia M. a chiedere il falò di confronto immediato, ma quando Alessio non si era presentato, la donna aveva deciso di lasciare la trasmissione senza di lui, obbligandolo così a rispettare le regole del reality e a lasciare il villaggio dei fidanzati. Nonostante gli strepiti, Alessio aveva dovuto abbandonare il programma, mentre le altre fidanzate avevano chiesto che Sonia potesse restare con loro nel villaggio.

L'avvocato aveva poi chiesto un secondo falò, ma era stata Sonia a non presentarsi, scegliendo di restare single e di godersi l'esperienza di Temptation Island insieme alle altre ragazze nel villaggio. Questo l'aveva resa un'autentica eroina per il pubblico, che l'aveva incoronata queen di questa edizione. Purtroppo, però, nella penultima puntata, Sonia M. aveva chiesto un nuovo falò di confronto e aveva chiesto perdono ad Alessio, ricevendo un due di picche in cambio.

Nella puntata "un mese dopo", però, i due erano apparsi insieme, felici e innamorati e avevano raccontato a Filippo Bisciglia di aver appianato le divergenze e di essere decisi a far funzionare il loro rapporto. Ma ora che il programma è finito, i due sono ancora una coppia?

Temptation Island, avvistati insieme Alessio e Sonia M., ecco come procede la loro storia

L'ultimo avvistamento di Alessio Loparco e Sonia M. insieme è arrivato da TikTok: i due ex protagonisti di Temptation Island, infatti, sono stati visti insieme mentre passeggiavano per strada, sorridenti e mentre chiacchieravano con alcuni fan che li avevano riconosciuti per strada e li avevano fermati per chiacchierare con loro.

Il fortunato incontro è avvenuto in pieno centro a Modena, nella giornata di venerdì pomeriggio, 1°agosto: un fan ha intravisto i due ex protagonisti e li ha fermati per una chiacchierata. Alessio e Sonia M. sono parsi sereni e si tenevano per mano mentre passeggiavano.

