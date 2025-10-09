Temptation Island, Alessia Sagripanti conferma la rottura con Mirco Rossi e svela: "È stato difficile"

News VIP

L'ex tentatrice di Temptation Island, Alessia Sagripanti, ha finalmente deciso di rompere il silenzio e vuotare il sacco sulla fine della sua relazione con Mirco Rossi.

La storia d'amore nata nel villaggio di Temptation Island tra Alessia Sagripanti e Mirco Rossi è ufficialmente giunta al capolinea. La conferma è arrivata direttamente dall'ex tentatrice del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5, che ha vuotato il sacco e svelato la verità sulla rottura.

Alessia e Mirco si sono lasciati

È ufficiale! Alessia Sagripanti e Mirco Rossi non stanno più insieme. Per chi non lo sapesse, i due si sono conosciuti e avvicinati nel villaggio di Temptation Island 2024: lui ha deciso di lasciare, dopo ben nove anni di relazione, la sua fidanzata Giulia Duranti per approfondire la conoscenza con l'ex tentatrice del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

La storia d'amore tra Alessia e Mirco sembrava andare a gonfie vele, almeno fino a qualche mese quando si è iniziato a parlare sempre maggiormente di una crisi e di una rottura. Rottura che è stata confermata recentemente proprio dall'ex tentatrice del programma in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni.

Alessia ufficializza la rottura con Mirco

Alessia Sagripanti e Mirco Rossi sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per la loro situazione sentimentale. Dopo le indiscrezioni di Giulia Duranti, che nel corso di un’intervista aveva accennato alla fine della relazione tra i due ex protagonisti di Temptation Island, nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale della rottura dalla diretta interessata.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, la Sagripanti ha confermato la fine della sua relazione con Mirco. La bellissima ex tentatrice del fortunato docu-reality dei sentimenti di Canale 5 ci ha tenuto a sottolineare che la loro è stata una scelta davvero sofferta e difficile da prendere:

Leggi anche La verità di Valerio Ciaffaroni sulla storia con Ary

Abbiamo trattato l’argomento con riservatezza, già è stato difficile – senza voler innescare la curiosità nel mondo social, onestamente. Non è stata una scelta facile, è una scelta che risale ormai a qualche mese fa e l’abbiamo mantenuta nostra, diciamo, proprio perché è stato difficile per entrambi il momento. Però quello che conta per me è che in ogni caso ci siamo messi in gioco, è stata una relazione vera.

Scopri le ultime news su Temptation Island.