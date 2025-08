Taylor Mega turbata su Instagram, ecco cosa ha raccontato

News VIP

Taylor Mega si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram, parlando del suo stato di salute dopo le ultime visite ginecologiche.

Grande protagonista del gossip italiano, Taylor Mega ha allarmato i fan pochi giorni fa quando, molto abbattuta, ha raccontato di essersi recata dalla sua ginecologa dopo aver avvertito alcuni strani sintomi. Ecco il suo sfogo su Instagram.

Taylor Mega si sfoga su Instagram

Taylor Mega è una delle influencer italiane più amate, con una platea di 2,8 milioni di followers su Instagram, poi l’esperienza televisiva a L’Isola dei Famosi. Più recentemente, Taylor è stata protagonista del dissing tra Tony Effe, suo storico ex, e Fedez prestandosi per un video e una bella frecciatina al fianco del cantante di Rozzano, e diventando virale. Poi l’intervista a Belve, il talk show di Francesca Fagnani amatissimo dal pubblico di Rai 2, dove ha davvero regalato delle perle altissime di trash ma anche messo a nudo al sua vita, raccontando momenti difficili del passato superati brillantemente con tanto coraggio.

Pochi giorni fa, tuttavia, Taylor ha allarmato i suoi fedeli e numerosi fan sui social, lasciandosi andare ad uno sfogo sulla sua salute fisica. Mega, infatti, ha ammesso di sentirsi giù di morale a causa della scoperta di un’altra cisti all’ovaio di 5 centrimetri nell’arco di pochi mesi, che le provocano mestruazioni che debilitano tantissimo il fisico “con conseguente febbre e malessere generale”. Ma non è tutto.

Taylor Mega parla dei suoi problemi di salute

Chi conosce l’universo femminile sa che, purtroppo, le donne sono soggetta ad avere problemi di salute legati alla loro femminilità che spesso e volentieri le mettono in seria difficoltà e le debilitano moltissimo, a livello fisico ma anche psicologico. Questo sta accadendo anche a Taylor Mega, come ha ammesso l’influencer in prima persona, dichiarando di aver scoperto di avere un’altra cisti all’ovaio e poi aggiungendo di aver ricevuto notizie tristi dalla sua ginecologa. Di cosa si tratta?

“A dicembre cominciai una cura per la “fertilità”, ma la cura ha fatto più danni che bene. Da lì si è creata questa cisti, ho interrotto la cura e pensavo si fosse sistemato tutto perché poi si era rimpicciolita. Adesso è tornata”.

Ha raccontato Taylor, davvero molto provata da questa situazione, ammettendo che è talmente stanca e spossata che spesso le cadono addirittura gli oggetti dalle mani. Mentre è stata svelata la verità sul processo per estorsione e diffamazione, lei ha confidato che vorrebbe congelare i suoi ovuli ma che ha molta paura di questa pratica.