"Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione". Ecco tutta la verità

News VIP

Taylor Mega è stata accusata di estorsione e diffamazione ai danni di Simone Berlini, un suo ex fidanzato.

Taylor Mega torna al centro del gossip, ma stavolta per una questione decisamente più seria. Infatti, non c'entrano le sue bizzarre dichiarazioni né tantomeno le sue particolari storie d'amore: la nota influencer è divenuta suo malgrado protagonista di una brutta faccenda giudiziaria. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa sta capitando alla Mega.

Taylor Mega protagonista di una brutta faccenda giudiziaria

Taylor Mega, all'anagrafe Elisa Todisco, è diventata protagonista di una brutta faccenda giudiziaria. Stando a quanto trapelato finora, la celebre influencer sarebbe arrivata al punto di assoldare una persona affinché raggiungesse il suo ex, il trentottenne Simone Berlini, che ad oggi vive a Londra, per intimargli di non chiederle più di restituirgli un paio di orecchini dal valore di 50.000 euro che lui le aveva regalato quando erano ancora una coppia. Ma, purtroppo, non è tutto qui. Questo individuo avrebbe velatamente minacciato l'ex della Mega avvisandolo di appartenere ad una famiglia calabrese legata alla 'ndrangheta.

Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione

Il soggetto in questione è indagato come esecutore materiale del piano, che però sarebbe stato ordito da Taylor Mega. Quest'ultima, infatti, è invece accusata di estorsione e diffamazione ai danni di tale Simone Berlini. La difesa dell'ex fidanzata del trapper Tony Effe punta tutto su delle IG Stories postate dalla Mega sul suo profilo Instagram ufficiale che dimostrerebbe che è stata lei a sentirsi nel mirino. Queste le parole riportare nell'aula di tribunale dai suoi avvocati:

Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest'altra bomba.

Taylor Mega ed i complicati rapporti con i suoi ex

Al momento, non è noto dove sia la verità; quel che è certo è che Taylor Mega non è famosa per restare in buoni rapporti con i suoi ex, mentre non ha mai fatto mistero di avere una natura piuttosto vendicativa. Ad esempio, nel corso dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, programma ormai cult di Rai 2, la modella ha dichiarato che aveva deciso di schierarsi con Fedez nel dissing tra lui e Tony Effe appositamente per "vendicarsi" di quest'ultimo:

Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa, e me lo sono tolto. Da buona Scorpione, non potevo fare altrimenti. Quando una cosa mi rode, devo affrontarla di petto.