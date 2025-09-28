Taylor Mega non può avere figli, ecco come ha fatto questa dolorosa scoperta

News VIP

Taylor Mega torna su un argomento doloroso, ovvero la scoperta della sua infertilità. Ecco cosa ha raccontato su Instagram.

Taylor Mega ha fatto una scoperta molto dolorosa e ora torna a parlare della questione con un video su Tik Tok, parlando di come le hanno detto che non potrà avere figli e delle soluzioni che sta valutando.

Taylor Mega non può avere figli

Da qualche tempo Taylor Mega ha deciso di condividere con il mondo una scoperta davvero dolorosa che riguarda la sua salute, in particolare una forte forma di endometriosi che non le consentirà in futuro di avere figli. Per la bella influencer, che su Instagram conta 2,8 milioni di followers, questa è stata una bella batosta da digerire proprio in un momento della sua vita in cui, se trovasse l’amore, vorrebbe formare una bella famiglia. Taylor aveva iniziato anche una complicata cura per la fertilità ma i risultati non sono arrivati e ora, con un video su Tik Tok, ha deciso di raccontare tutto nel dettaglio.

“Ho scoperto di non poter aver figli in maniera naturale e voi direte ma perché ce ne parli solo ora? Perché ora ho preso una decisione e penso che questo video possa aiutare tante ragazze che sono nella mia stessa situazione e magari non lo sanno. Due anni fa mi succede che mi vengono delle perdite a metà ciclo, io di solito ho sempre avuto il ciclo super regolare, quindi allarmata vado dalla ginecologa e le chiedo se potessero essere delle perdite da impianto. La ginecologa mi guarda e fredda, il genio mi dice: “Ma lei signorina con questo endometrio è impossibile che possa avere una gravidanza”. Faccio un giro di ginecologi e mi dicono tutti la stessa cosa: che effettivamente c’è un endometrio troppo sottile e quindi non posso avere figli in maniera naturale”.

Ha ammesso Taylor raccontando poi che questo per lei è stato un brutto colpo che le ha fatto venire l’ansia di dover fare dei figli, tanto da iniziare a provarci anche senza una relazione stabile, poiché in totale stato di confusione emotiva. La bionda influencer ha poi iniziato una cura ma non è andata come previsto.

Taylor Mega racconta il suo calvario

Dopo aver scoperto quasi in modo casuale di non poter avere figli, Taylor Mega ha raccontato di aver iniziato una terapia per la fertilità, iniziata a ottobre quando nella sua vita è entrato un uomo che le ha fatto battere il cuore al punto da desiderare con lui una certa stabilità. Dopo tre mesi, Taylor ha deciso di interrompere questa terapia che le ha lasciato un sacco di problematiche tanto che c’è la possibilità che lei vada in menopausa precoce. Una condizione che ovviamente Mega vorrebbe evitare ma che non è da escludere, al punto che la sua ginecologa le ha consigliato di congelare gli ovuli per il futuro. Così, prendendo subito questo consiglio, Taylor ha deciso di iniziare questo iter non escludendo comunque anche l’adozione.