Taylor Mega a cuore aperto: "Non posso avere figli, sto valutando l'adozione"

Anita Nurzia

La nota influencer Taylor Mega ha raccontato con dolore e senza filtri l'impossibilità di diventare madre.

Taylor Mega ha scelto di raccontarsi senza filtri, affrontando un tema delicato che riguarda molte donne, ma che troppo spesso resta chiuso tra le mura della vita privata .L'influencer friulana seguita da quasi 3 milioni di follower, volto noto dei social e della televisione, ha spiegato al Corriere della Sera i motivi che l’hanno spinta a condividere la sua esperienza con la fertilità, dopo averne parlato per la prima volta su Instagram.

Taylor Mega: Vivo con l’angoscia dell’orologio biologico che corre veloce"

Classe 1993, originaria di Carlino, in provincia di Udine, Taylor – all’anagrafe Elisia Todesco – ha costruito una carriera tra passerelle, campagne pubblicitarie e reality show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP. Oggi è una delle influencer italiane più seguite, capace di alternare immagini patinate a momenti di vita vera, senza timore di esporsi anche sulle fragilità.

Nell’intervista, Taylor ha spiegato:

“C’è sempre un po’ il timore di essere giudicata, ma sono molto legata alla mia community, ho sempre avuto un rapporto diretto con le persone che mi seguono, avevo bisogno di confrontarmi. E volevo fare capire che non è tabù affrontare questi argomenti, sono problemi che riguardano tutte le donne. Ho fatto bene a parlarne, tante ragazze mi hanno raccontato quello che stanno vivendo loro, è nato un ampio dibattito, un bel confronto”.

Il momento di consapevolezza è arrivato a 29 anni, quando ha scoperto di avere un endometrio molto sottile e ovaie che lavorano a rilento:

“Fino ai 29 anni non mi sono posta il problema. Poi ho incontrato una persona che mi ha fatto desiderare i figli… purtroppo una visita ginecologica ha rivelato che sarebbe stato difficile. Da lì è iniziato un percorso tra specialisti, terapie, cure ormonali, progesterone… E conseguenze terribili per cui ho dovuto interrompere tutto. Prima una ciste ovarica, poi un’altra, mestruazioni a distanza di pochi giorni che mi lasciavano senza forze, febbre…”.

Il peso dell’orologio biologico è una costante:

“Ormai vivo con l’angoscia dell’orologio biologico che corre veloce… Mi è stato proposto di congelare gli ovuli, ci sto pensando. È un procedimento che prevede la stimolazione ovarica a base di ormoni, prima del prelievo. Mi fa paura. E poi in Italia si può fare solo a pagamento, è molto costosa, non lo trovo giusto. Non per me, ma per tutte quelle donne che non possono permetterselo”.

Oggi Taylor guarda anche ad altre strade:

"Sto valutando la possibilità di un’adozione, adesso che in Italia la legge ha aperto le adozioni anche per chi è single, in casi particolari”.

Intervistata a Belve, nel corso della quinta puntata della scorsa edizione, Taylor si è aperta anche su uno dei capitoli più difficili e dolorosi della sua vita, raccontando senza filtri la sua esperienza con la droga. L’influencer ha rivelato di essere finita in un vortice distruttivo quando, anni fa, aveva una relazione tossica con un ragazzo violento che la picchiava. In quel contesto, ha cercato un rifugio nelle sostanze stupefacenti, arrivando a fare uso di eroina. Un periodo oscuro, segnato anche da allucinazioni inquietanti: "Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo"

A Francesca Fagnani ha raccontato anche il momento in cui ha deciso di smettere e disintossicarsi: "Ero a scuola, avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso.Ho chiesto alla prof di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso, sono 13 anni che non tocco nulla"

