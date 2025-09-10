Tananai ha un flirt con una nota Influencer italiana!

News VIP

Nuovo amore per Tananai? Il cantante avvistato insieme ad una nota influencer italiana, recentemente tornata single dopo anni di fidanzamento.

Nuovo amore per Tananai? Da quando è stato lanciato dalla sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo, il cantante è diventato oggetto di desiderio di tantissime fan, che ora tuttavia dovranno arrendersi. Tananai è fidanzato con una nota influencer, ecco chi.

Tananai si è fidanzato?

Il successo di Tananai è esplodo al Festival di Sanremo quando, dopo un tiepido debutto che lo ha posto nel fanalino di coda della classifica generale della kermesse musicale d’Italia, il cantante è tornato sul palco del Teatro Ariston più forte di prima, con tanto lavoro fatto nel corso dell’anno per migliorarsi. Ora Tananai è uno dei cantanti più amati in Italia, la sua è una carriera brillante che affolla i palazzetti durante i tour, poi ci sono anche tantissimi fan che lo seguono su Instagram - dove conta 1,1 milioni di followers - pronti a conoscere ogni sua prossima mossa, ogni momento della sua vita che decide di condividere.

Leggi anche Doccia fredda per Belen, perde uno dei suoi programmi tv

Nelle ultime settimane, precisamente da metà agosto, tuttavia, i suoi followers si sono accorti anche di un altro dettagli che fa parte della sua vita privata e in particolare di quella amorosa. Hanno, infatti, iniziato a trapelare voci sul possibile fidanzamento tra l’artista e una nota e amata influencer di Instagram. Ma di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli del caso.

Tananai e Camihawke stanno insieme?

È da agosto che sul web circolano diverse indiscrezioni, molte delle quali riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sulla nascita di una love story tra Tanani e Camihawke. Lei è una influencer molto amata in Italia con 1,3 milioni di followers, recentemente tornata single dopo una relazione moto lunga e intensa. Ora, grazie proprio ad alcune Ig Stories, i fan hanno avuto la loro conferma. Tananai e Camihawke hanno trascorso insieme un pomeriggio in montagna, precisamente al Rifugio Sev, dal momento che entrambi hanno pubblicato la foto del paesaggio e questo coincide perfettamente.

A questo indizio palese si aggiunge poi la presenza della bella influencer in prima fila al concerto del cantante all’Ippodromo di Milano. Insomma, sono una serie di indizi che sembrano confermare il flirt ma occorre precisare che, da parte dei diretti interessati, non è ancora avvenuto un coming out ufficiale come nuova coppia. A voi piacciono insieme?