Tale e Quale Show, Tony Maiello: "Non temo la giuria. Sanremo? Per me significherebbe chiudere..."

Il concorrente dell'attuale edizione di Tale e Quale Show, Tony Maiello ha commentato la sua nuova esperienza televisiva e parlato della possibilità di tornare sul palco del Festival di Sanremo.

La seconda puntata di Tale e Quale Show andrà in onda venerdì 3 ottobre 2025 su Rai1. Tra i concorrenti in gara anche Tony Maiello che, in una recente intervista, ha commentato la sua partecipazione al talent show di Carlo Conti e parlato della possibilità di tornare al Festival di Sanremo.

La rivelazione di Tony Maiello

La 15esima edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti è ormai entrata nel vivo. Dieci i concorrenti in gara, visto che ci sono due coppie: Le Donatella, Tony Maiello, Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro, Maryna, Antonella Fiordelisi e Flavio Insinna - Gabriele Cirilli.

A trionfare nella prima puntata, andata in onda venerdì 26 settembre 2025 su Rai1, è stato il cantante Tony Maiello che, con la sua imitazione di Sal Da Vinci in Rossetto e caffè, ha totalizzato ben 58 punti. Intervistato da Superguidatv, il cantante ed ex concorrente di X Factor ha commentato la sua partecipazione al popolare talent show rivelando di non temere il giudizio della giuria:

Voglio divertirmi, perché è la cosa fondamentale per fare le cose bene, e quindi niente, tra una lezione di canto e l’altra recitazione, soprattutto ora che ho conosciuto Emanuela Aureli, bravissima, in realtà è stata una bella scoperta, insomma stiamo mettendo insieme le ultime cose. In realtà non temo il giudizio di nessuno. Malgioglio non lo temo perché mi sembra veramente una persona molto obiettiva e oggettiva, al di là del personaggio. La vivo molto serenamente anche per la giuria.

Tony Maiello punta Sanremo dopo Tale e Quale Show? Parla lui

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda il prossimo venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata su Rai1. Nell'attesa, Tony Maiello, che per l'occasione dovrà imitare Ed Sheeran, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua nuova avventura televisiva e di un possibile ritorno sul palco del Festival di Sanremo:

Chi non tornerebbe a Sanremo oggi. Sicuramente per me significherebbe chiudere comunque in qualche modo un cerchio, chi fa questo mestiere sogna comunque quel palco, io l’ho vissuto in realtà, quell’esperienza lì per me è stata incredibile, però io vivo il mio eterno presente, io non ho né passato né futuro, io dico sempre questo, io vivo il presente e cerco di plasmare quanto più possibile magari il presente.

