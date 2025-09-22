TGCom24
Tale e Quale Show, Loretta Goggi senza filtri a Domenica In: "Carlo Conti non l'ho più sentito"

Eleonora Gasparini

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Domenica In, Loretta Goggi è tornata a parlare del suo addio a Tale e Quale Show e lanciato una frecciatina al conduttore Carlo Conti.

Loretta Goggi è tornata a parlare del suo addio a Tale e Quale Show. Ospite della prima puntata della nuova stagione di Domenica In, la cantante ha svelato il reale motivo che l'ha spinta a lasciare il popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

La verità di Loretta Goggi sull'addio a Tale e Quale Show

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che partirà ufficialmente venerdì 26 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Nel cast troveremo: Pamela Petrarolo, Le Donatella, il duo musicale formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Antonella Fiordelisi, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti; Tony Maiello, Peppe Quintale e infine l’inedita coppia formata dallo storico conduttore e attore Flavio Insinna e il comico Gabriele Cirilli. A giudicare le loro esibizioni la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Nell'attesa, Loretta Goggi, è stata ospite della prima puntata di Domenica In. Intervistata da Mara Venier, la cantante ed ex giurata del popolare talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti ha rivelato il motivo per cui è andata via dalla tv da oltre un anno e ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

Leggi anche Giorgio Panariello pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show

Per il mio nipotino, la gente non ci crede...La televisione è cambiata molto, ha una fruizione diversa. Io ero in pensione già dal 2000, ma se mi chiamano e ho talento che devo fare? Mi dicono largo ai giovani, ma quali giovani? Non hanno l’età e le esperienze. Ci sono alcuni nomi di giovani che valgono, ma io ho fatto Canzonissima a 22 anni...

Loretta Goggi e la frecciatina a Carlo Conti

Ieri, domenica 21 settembre 2025, è partita ufficialmente la nuova stagione di Domenica In. Fra gli ospiti della prima puntata c’è stata anche Loretta Goggi, che si è raccontata, ricordato Pippo Baudo e parlato del suo addio a Tale e Quale Show. Senza troppi giri di parole, la nota cantante ha svelato il motivo che l'ha spinta a lasciare il talent show e confessato di non aver più sentito il conduttore Carlo Conti:

Negli ultimi anni mi sono sentita un po’ in imbarazzo. Nella trasmissione di Carlo Conti al quale devo il mio ritorno, ero diventata un po’ quella saccente tra i tre. Invece essere la giudice che comunque se ne intendeva un po’ di più e ha studiato musica, sembravo quella che volva dire le cose per forza cose buone o per forza precise, mentre gli altri era quelli che si divertivano e facevano battute. [...] Con Carlo non ci siamo più sentiti. Ognuno deve seguire la sua strada, la mia era quella di prendere le distanze da una cosa in cui non mi sentivo più a mio agio. Mi assumo tutte le responsabilità e voglio che il pubblico mi ringrazi perché mi sono tolta dalle scatole.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
