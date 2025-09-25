TGCom24
Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo prima del debutto: "È un sogno. Simona Ventura al Gf? Lei è una leonessa"

Eleonora Gasparini

La showgirl Pamela Petrarolo commenta la sua partecipazione al talent Tale e Quale Show e rompe il silenzio sulla nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo prima del debutto: "È un sogno. Simona Ventura al Gf? Lei è una leonessa"

Pamela Petrarolo sarà una delle concorrenti della 15esima edizione di Tale e Quale Show. A pochi giorni dalla prima puntata, l'ex volto di Non è la Rai ha raccontato tutte le emozioni prima del suo debutto su Rai1 e rivelato il suo pensiero sul nuovo Grande Fratello Nip di Simona Ventura, che partirà lunedì 29 settembre su Canale 5.

Pamela Petrarolo dal Gf a Tale e Quale Show: le confessioni

L'attesa è quasi finita! Venerdì 26 settembre 2025 in prima serata su Rai1 tornerà Tale e Quale Show, il talent show giunto alla sua 15esima edizione. Al timone ritroveremo come ogni anno Carlo Conti, che sarà accompagnato in questa avventura dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Dodici i protagonisti, tra grandi ritorni e nuove generazioni, che si sfideranno sul palco a colpi di straordinarie esibizioni: Antonella Fiordelisi, Le Donatella, Carmen Di Pietro, Pamela Petrarolo, Maryna, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti, Peppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Nell'attesa di vederli all'opera, la Petrarolo ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto su Rai1:

Leggi anche Carlo Conti vuota il sacco sulla nuova edizione di Tale e Quale Show

Mi sto preparando in maniera tosta perché qua si lavora tanto. Questo fa parte di uno dei miei sogni e finalmente dopo un po’ di anni che provavo ce l’ho fatta. [...] Spero di essere all’altezza, io ce la metterò tutta e sono davvero felice e grata a Carlo per questa meravigliosa opportunità. Tale e quale è quel programma che ho sempre desiderato fare. È come se ripartissi da zero in qualche modo ed essere qui a calcare questo palcoscenico e mettere in pratica quello per cui ho sempre lavorato, sodo, per me è un grande sogno che si realizza.

Simona Ventura al timone del Gf: parla Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è pronta a rimettersi in gioco sul palco di Tale e Quale Show. La showgirl ed ex gieffina, infatti, sarà una delle concorrenti della 15esima edizione del talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Intervistata da Superguidatv, Pamela ha colto l'occasione anche per commentare il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà il prossimo lunedì 29 settembre su Canale 5:

Conosco Simona Ventura e sono davvero molto felice per lei, è davvero una leonessa, è una donna che ti rassicura, una mamma. Lei ha tanta empatia e si vede proprio con i ragazzi e su tutti i reality che poi lei ha condotto, li prende proprio a cuore. È una donna che si dà tanto, anche a livello emotivo, ti dà tanti consigli, è una donna solare, è una donna in gamba quindi sono sicura che farà molto bene.

