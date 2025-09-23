Tale e Quale Show, intervista a Carlo Conti: "Nel mio programma, doti e velleità che magari non si conoscevano"

News VIP

Il ritorno di Tale e Quale Show: tutti i concorrenti e le parole di Carlo Conti.

Sta per tornare uno dei programmi più amati dal pubblico di Rai1. Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, riaccende i riflettori dal 26 settembre in prima serata e promette un’edizione ricca di sorprese, emozioni e, naturalmente, trasformazioni spettacolari.

Il format, ormai collaudato, resta lo stesso: i concorrenti si metteranno in gioco imitando i grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra travestimenti, esibizioni dal vivo e una buona dose di ironia. A valutarli, ancora una volta, una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, ormai amatissimi dal pubblico per l’alchimia e l’energia che portano in studio.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2025

Il cast di quest’anno è un mix perfetto di volti storici della tv e nuove personalità pronte a stupire:

Pamela Petrarolo , volto iconico di Non è la Rai, torna sotto i riflettori con tutta la sua energia.

Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), gemelle vulcaniche già vincitrici de L’Isola dei Famosi.

Marina Valdemoro Maino , modella e performer spagnola, pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano.

Antonella Fiordelisi , influencer ed ex schermitrice, tra i nomi più attesi e discussi.

Carmen Di Pietro , showgirl e attrice, amatissima protagonista di molti reality.

Samuele Cavallo , cantante e attore, già visto ad Amici di Maria De Filippi.

Gianni Ippoliti , opinionista pungente che si cimenterà per la prima volta nelle imitazioni.

Tony Maiello , vincitore di Sanremo Giovani 2010, con una voce potente e versatile.

Beppe Quintale , attore comico e conduttore, portatore di ironia e leggerezza.

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, coppia inedita e sorprendente: Cirilli è un veterano del programma, mentre Insinna è pronto a stupire con la sua versatilità.

Le parole di Carlo Conti: “Mostrare un lato diverso dei personaggi”

In un’intervista rilasciata a Chi, Carlo Conti ha parlato non solo del ritorno del programma, ma anche del suo rapporto con i concorrenti e con il mondo del gossip:

“Il gossip può costruire o distruggere una carriera, per me è un accessorio, che può aiutare perché ti rende popolare, accelera nel bene e nel male il tuo percorso e, in questo, può essere positivo. Ma è anche un’arma a doppio taglio. A Tale e Quale ho avuto concorrenti famosi per il gossip, il mio obiettivo era quello di aiutarli a mostrare un altro lato. È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere.”

E anche quest’anno non mancano i nomi chiacchierati: Antonella Fiordelisi, Le Donatella, ma anche Pamela Petrarolo e Peppe Quintale. “A Tale e Quale, sempre con il sorriso – ha spiegato Conti – si scoprono doti e velleità che magari non si conoscevano”.

Il conduttore ha anche ricordato i suoi 40 anni in Rai, dal primo contratto firmato nel 1985 fino al successo di programmi come In Bocca al Lupo!:

“In questi 30 anni sono stato spesso ospite di Chi per parlare di televisione, dei programmi che conduco. Non ho dato molto al gossip, se non quando mi sono sposato e quando è nato mio figlio, e sono delle gioie che mi ha fatto piacere condividere con voi. Chi è un settimanale che, fin dalle origini, ha fatto grandi scoop, senza mai cadere nelle piccole cose. Ha tenuto un livello alto nelle copertine e ha sempre riportato le dichiarazioni in maniera corretta. Per questo è apprezzato e rispettato dagli artisti.”

Infine, con la sua consueta ironia, Conti ha confessato una piccola vanità condivisa con gli amici Panariello e Pieraccioni:

“Oggi devo ammettere che l’unica preoccupazione che attanaglia me, Panariello e Pieraccioni quando c’è un paparazzo è che non veniamo troppo grassi nelle foto. Giorgio e Leonardo trattengono persino il respiro! Qualche settimana fa ero in Versilia, a una serata benefica con Paolo Brosio. Ho visto un paparazzo e gli ho urlato: ‘Fammi magro!’. Alla fine, anche scherzosamente, ci teniamo un po’ tutti ad apparire al meglio delle nostre possibilità.”

Con un cast così variegato, una giuria esplosiva e un conduttore che non smette mai di rinnovarsi, Tale e Quale Show 2025 si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico del venerdì sera.