Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"

News VIP

Carmen Di Pietro è pronta a rimettersi in gioco a Tale e Quale Show: ecco cosa ha raccontato la nota e simpatica showgirl prima del suo ritorno nel talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Carmen Di Pietro sarà anche quest’anno tra i concorrenti di Tale e Quale Show. A poche ore dalla prima puntata, la showgirl ha raccontato tutte le emozioni prima del suo ritorno nel cast del talent show condotto da Carlo Conti e commentato la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle.

Le parole di Carmen Di Pietro prima dell'inizio di Tale e Quale Show

Al via stasera, venerdì 26 settembre 2025, su Rai1 la 15esima edizione di Tale e Quale Show. Al timone ritroveremo Carlo Conti, che sarà accompagnato in questa avventura televisiva da una giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Dodici i concorrenti in gara che si sfideranno sul palco a colpi di straordinarie esibizioni: Antonella Fiordelisi, Le Donatella, Carmen Di Pietro, Pamela Petrarolo, Maryna, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti, Peppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

A grande sorpresa, Carmen tornerà a Tale e quale show come "ripetente". Intervistata da Superguidatv, in occasione della conferenza stampa, la simpatica showgirl ha svelato il motivo che l'ha spinta a rimettersi in gioco nel talent show di Rai1, ricordato la sua passata esperienza, e rivelato di essere pronta a convincere e conquistare il giudice Malgioglio:

Leggi anche La verità di Loretta Goggi sull'addio a Tale e Quale Show

Mi sono divertita tantissimo l’anno scorso con Valeria Marini, quando ho interpretato Gaia con Ciufoli e la Ricciarelli che lì mi sono pure impappinata. Torno a Tale e quale show come ripetente, devo prendere in mano questa situazione. Come avete sentito da Carlo Conti, interpreterò una canzone in inglese Madonna con la isla bonita. Quest’anno vi stupirò. Le scintille ci sono, poi se scintelleranno, come dico io, queste scintille non lo so, però la buona volontà ce l’ho messa. Quest’anno sicuramente riuscirò a convincere Malgioglio. Imiterò tutte, sono all’altezza di tutto.

Carmen Di Pietro commenta il ritorno in tv di Barbara D'Urso

Dopo aver parlato della sua seconda partecipazione a Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro ha commentato anche il ritorno in tv di Barbara D'Urso. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, sarà nel cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle e si esibirà insieme al maestro Pasquale La Rocca. A tal proposito, la Di Pietro ha confessato di essere molto felice per lei:

Per Barbara sono molto molto felice, è inutile dire che se lo merita, no? È un personaggio amatissimo dalle persone e io amo Barbara, quindi in bocca al lupo Barbara.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.