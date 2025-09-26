TGCom24
Home | VIP | News | Tale e quale show | Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
News VIP

Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"

Eleonora Gasparini

Carmen Di Pietro è pronta a rimettersi in gioco a Tale e Quale Show: ecco cosa ha raccontato la nota e simpatica showgirl prima del suo ritorno nel talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"

Carmen Di Pietro sarà anche quest’anno tra i concorrenti di Tale e Quale Show. A poche ore dalla prima puntata, la showgirl ha raccontato tutte le emozioni prima del suo ritorno nel cast del talent show condotto da Carlo Conti e commentato la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle.

Le parole di Carmen Di Pietro prima dell'inizio di Tale e Quale Show

Al via stasera, venerdì 26 settembre 2025, su Rai1 la 15esima edizione di Tale e Quale Show. Al timone ritroveremo Carlo Conti, che sarà accompagnato in questa avventura televisiva da una giuria formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Dodici i concorrenti in gara che si sfideranno sul palco a colpi di straordinarie esibizioni: Antonella Fiordelisi, Le Donatella, Carmen Di Pietro, Pamela Petrarolo, Maryna, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti, Peppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

A grande sorpresa, Carmen tornerà a Tale e quale show come "ripetente". Intervistata da Superguidatv, in occasione della conferenza stampa, la simpatica showgirl ha svelato il motivo che l'ha spinta a rimettersi in gioco nel talent show di Rai1, ricordato la sua passata esperienza, e rivelato di essere pronta a convincere e conquistare il giudice Malgioglio:

Leggi anche La verità di Loretta Goggi sull'addio a Tale e Quale Show

Mi sono divertita tantissimo l’anno scorso con Valeria Marini, quando ho interpretato Gaia con Ciufoli e la Ricciarelli che lì mi sono pure impappinata. Torno a Tale e quale show come ripetente, devo prendere in mano questa situazione. Come avete sentito da Carlo Conti, interpreterò una canzone in inglese Madonna con la isla bonita. Quest’anno vi stupirò. Le scintille ci sono, poi se scintelleranno, come dico io, queste scintille non lo so, però la buona volontà ce l’ho messa. Quest’anno sicuramente riuscirò a convincere Malgioglio. Imiterò tutte, sono all’altezza di tutto.

Carmen Di Pietro commenta il ritorno in tv di Barbara D'Urso

Dopo aver parlato della sua seconda partecipazione a Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro ha commentato anche il ritorno in tv di Barbara D'Urso. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, sarà nel cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle e si esibirà insieme al maestro Pasquale La Rocca. A tal proposito, la Di Pietro ha confessato di essere molto felice per lei:

Per Barbara sono molto molto felice, è inutile dire che se lo merita, no? È un personaggio amatissimo dalle persone e io amo Barbara, quindi in bocca al lupo Barbara.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2025
Belen Rodriguez perde le staffe e urla contro i paparazzi, cosa è successo
news VIP Belen Rodriguez perde le staffe e urla contro i paparazzi, cosa è successo
Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2025: Bill domanda a bruciapelo a Poppy, "Luna è mia figlia?"
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2025: Bill domanda a bruciapelo a Poppy, "Luna è mia figlia?"
Uomini e Donne, Gianmarco Steri sotto accusa: commenti negativi cancellati e follow a nuove ragazze
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri sotto accusa: commenti negativi cancellati e follow a nuove ragazze
Tú sí que vales, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi: "Maria De Filippi è una guida. È impeccabile"
news VIP Tú sí que vales, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi: "Maria De Filippi è una guida. È impeccabile"
Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon scopre che Luna è viva. Tra lui e Sheila è la fine?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon scopre che Luna è viva. Tra lui e Sheila è la fine?
Uomini e Donne, acceso confronto tra Gloria e Guido: ''Pezzo di me**a, devi andare da uno bravo''
news VIP Uomini e Donne, acceso confronto tra Gloria e Guido: ''Pezzo di me**a, devi andare da uno bravo''
Grande Fratello, Mirko Brunetti, addio all’Italia: “Londra sarà la nostra casa”
news VIP Grande Fratello, Mirko Brunetti, addio all’Italia: “Londra sarà la nostra casa”
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV