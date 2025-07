Tale e Quale Show, Anticipazioni cast: ecco i primi tre Vip della nuova edizione

News VIP

Torna Tale e Quale Show con Carlo Conti al timone della conduzione, ed ecco i primi tre nomi del cast della nuova edizione.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di Tale e Quale Show. A breve Carlo Conti dovrebbe annunciare i concorrenti ufficiali della nuova stagione, ma nel frattempo ecco le prime anticipazioni sul cast dello show in onda su Rai 1.

Tale e Quale Show, ecco le prime Anticipazioni

Tutto pronto per Tale e Quale Show, si attende solo l’ultima parola del presentatore Carlo Conti che, come ogni anno, dovrebbe rivelare tutto sul cast e la nuova stagione del programma di Rai 1 entro luglio. È stata annunciata la nuova giuria dello show, ma nel frattempo tutti pensano al cast e spuntano i primi tre nomi papabili. Secondo Giuseppe Candela, su Dagospia, ci potrebbe essere Sabina Stilo, showgirl che ha partecipato a programmi come Bellezze al Bagno, La Sai L’Ultima, Mille Lire al Mese e Il Lotto alle Otto dopo il suo debutto negli anni Ottanta al Festival di Castrocaro.

Sembra che Stilo si sia sottoposta al provino sperando di strappare un sì a Conti, desiderosa di rimettersi in gioco in prima serata per rilanciare la propria immagine. Ma non è l’unica che spera in un responso positivo da parte del presentatore. C’è anche Mavi, secondo le anticipazioni lanciate da Gabriele Parpiglia. Lei non è Maria Vittoria Minghetti del Grande Fratello, bensì la pupilla di Nino d’Angelo che ha provato ad entrare anche ad Amici di Maria De Filippi nel 2012, senza successo, ed è apparsa poi in Made in Sud. Ma non è finita qua, ecco le nuove e fresche anticipazioni sul cast fornite da Deianira Marzano.

Tale e Quale, i primi Vip del cast

Nelle ultime ore, ai nomi di Sabina Stilo e Mavi, che sono gli unici piuttosto sicuri riguardo la nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza a settembre su Rai 1, se ne è aggiunto un terzo. L’esperta di gossip, infatti, ha riportato un’indiscrezione su Instagram, facendo il nome di Jonathan Kashanian.

“Jonathan ha fatto i provini per Tale e Quale Show, ma non è ancora certo che sia stato preso. A breve – forse già la settimana prossima – Carlo Conti potrebbe far uscire i nomi ufficiali del cast“.

Chi, invece, è ancora in forse nonostante abbia promesso di non arrendersi ai rifiuti sempre più frequenti, è Patrizia Pellegrino che vuole prendere parte al programma condotto da Carlo Conti con sempre più veemenza. Chissà se questo sarà il suo anno. Conti dovrebbe fare il suo annuncio tra pochi giorni, e gli appassionati del programma non vedono l'ora di scoprire tutte le novità.