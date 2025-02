Striscia la Notizia, Tapiro D'Oro alla mamma di Fedez: "Non sono preoccupata, sono una mamma mamma stronz"

News VIP

Questa sera, durante la trasmissione di Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20:35, il noto inviato Valerio Staffelli ha reso omaggio ad una figura non meno celebre nel panorama mediatico italiano: Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, la mamma di Fedez.

In un servizio che ha saputo mescolare satira e ironia, Staffelli ha consegnato un esclusivo Tapiro d’oro, simbolo di riconoscimento per il suo contributo, in un momento di grande fermento mediatico.

Durante il servizio, l’inviato ha intercettato Tatiana mentre si trovava a Sanremo, in pieno fervore festoso, e le ha posto una serie di domande taglienti riguardo alle vicende che stanno travolgendo suo figlio Fedez. Staffelli le ha chiesto se fosse preoccupata per le recenti turbolenze nella vita del rapper: dalla situazione del divorzio alle critiche sulle “cattive” compagnie frequentate, facendo riferimento in particolare al rapporto con Luca Lucci – noto capo di un gruppo ultrà del Milan, recentemente arrestato nell’ambito dell’inchiesta "Doppia Curva" – e alle nuove rivelazioni sulla presunta amante.

Tatiana ha quindi replicato:

"Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stronz+"

Quando l’inviato ha poi toccato il tema di un possibile secondo matrimonio di Fedez, la mamma del rapper non ha esitato a esprimere il suo parere:

"Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire"

