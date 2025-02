Striscia la Notizia, Tapiro d'oro a Giorgia dopo il quinto posto a Sanremo: "La mia vittoria è essere arrivata alla gente"

Dopo essere stata per tutta la settimana la grande favorita dai pronostici e dagli scommettitori, e dopo aver conquistato il successo durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, Giorgia si è classificata al sesto posto al Festival di Sanremo, lasciando molti di stucco.

Una posizione che ha sorpreso non solo gli addetti ai lavori ma anche il pubblico presente nell’Ariston. Nonostante questo inaspettato esito, alla cantante è stato comunque assegnato un riconoscimento di grande prestigio: il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, il primo premio di questo tipo che le viene conferito in carriera.

Durante l’intervista, l’inviato Valerio Staffelli ha voluto approfondire la questione chiedendole: "Si aspettava di vincere?

Giorgia, con sincerità e disinvoltura, ha risposto:

Per la cantante il vero successo è stato il calore e dall'affetto che riesce a trasmettere con la sua musica. A fine serata, alla cantante è stato consegnato il premio Tim e quando è tornata sul palco, la platea dell'Ariston l'ha accolta con grande affetto fino a farla commuovere:

"Dopo tutti questi anni ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore", ha dichiarato in lacrime