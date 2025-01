Striscia la Notizia, Tapiro a Chiara Ferragni, le frecciate a Fedez: "Sto meglio senza di lui. Non era una bella relazione"

News VIP

Questa sera, durante la puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Chiara Ferragni. Ecco le sue parole sull'ex marito Fedez che parteciperà al prossimo festival di Sanremo.

Questa sera, durante la puntata di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Chiara Ferragni. Il motivo? Una nuova polemica che coinvolge il marito Fedez, tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, il rapper milanese ha scelto di esibirsi insieme a Marco Masini, interpretando il brano "Bella stronza". Una scelta che ha fatto discutere, sollevando curiosità e ironia, soprattutto per il testo del brano, considerato provocatorio.

Chiara Ferragni a Striscia la Notizia: "Io e Fedez non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino"

Intercettata da Staffelli, Chiara Ferragni ha commentato l’accaduto con la sua consueta ironia:

"Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui", ha detto l'influencer, cercando di sdrammatizzare. Tuttavia, l’inviato di Striscia ha incalzato:

"Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo repertorio, doveva scegliere proprio questa?" Chiara non ha esitato a concordare: "Sono d’accordo", lasciando intendere una certa perplessità sulla decisione del marito.

La conversazione ha preso una piega inaspettata quando Staffelli le ha chiesto se si fosse già confrontata con Fedez per chiarire il significato della scelta del brano. Con tono diretto, Chiara ha risposto:

"No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino."

A sorprendere è stata un’ulteriore dichiarazione dell’imprenditrice digitale, che ha aggiunto senza mezzi termini:

"Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione."

Questa affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione, alimentando ipotesi su possibili tensioni o incomprensioni tra i due, una coppia spesso sotto i riflettori per il loro rapporto che ha unito sia la vita privata sia il mondo dello spettacolo e dei social media.

Il servizio completo con ulteriori commenti di Chiara, andrà in onda questa sera durante la puntata di Striscia la Notizia.