Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5: dal 26 novembre con Greggio e Iacchetti

Anita Nurzia

Greggio e Iacchetti tornano in prima serata: Striscia la Notizia si rinnova con nuova scenografia.

È ufficiale: Striscia la Notizia torna in prima serata su Canale 5. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci ha finalmente trovato la sua nuova collocazione. A rivelarlo è Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, secondo cui il programma farà il suo debutto serale mercoledì 26 novembre, con un primo ciclo di cinque puntate speciali.

Striscia la Notizia, debutto in prima serata con Antonio Ricci: cinque puntate speciali su Canale 5

Una decisione che segna un ritorno importante per uno dei format più longevi e amati della televisione italiana, in onda ininterrottamente dal 1988. “Il tg satirico di Canale 5 firmato da Antonio Ricci sarà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione mercoledì 26 novembre. Al comando di Striscia la notizia ci saranno ancora Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti. Il primo ciclo dovrebbe essere di cinque puntate, con una scenografia rinnovata”, scrive Dandolo.

Il pubblico potrà quindi ritrovare la coppia più iconica del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme dal lontano 1994, simbolo di una comicità pungente ma sempre popolare. I due conduttori si alterneranno dietro il bancone con nuovi sketch, inchieste e naturalmente con la consueta satira sull’attualità politica, televisiva e sociale. Le nuove puntate in prima serata promettono di unire la leggerezza e l’ironia tipiche di Striscia con un taglio più approfondito e spettacolare, ideale per il prime time. Ci sarà spazio per servizi inediti, nuovi inviati e qualche sorpresa legata al cast delle veline, sempre protagoniste indiscusse del tg satirico.

Grande curiosità anche per la nuova scenografia, che secondo le anticipazioni sarà completamente rinnovata per adattarsi al formato serale.

L’obiettivo di Antonio Ricci, come sempre, è quello di aggiornare la forma mantenendo intatto lo spirito originario: un tg che “colpisce” con ironia e denuncia, raccontando i paradossi del nostro Paese con uno stile inconfondibile. Il ritorno in prima serata rappresenta una nuova sfida per Mediaset. Dopo decenni di messa in onda nella fascia dell’access prime time, Striscia punta a conquistare anche la platea del prime time con un’edizione speciale, pensata per approfondire e divertire allo stesso tempo.

Con oltre 30 anni di storia televisiva, decine di conduttori e centinaia di inviati che hanno fatto scuola nel giornalismo satirico italiano, Striscia la Notizia dimostra ancora una volta di sapersi reinventare. L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 26 novembre, quando Striscia la Notizia tornerà in prima serata con i suoi servizi esclusivi, i fuori onda più esilaranti e le consuete battute taglienti.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
