Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino

Stefano Oradei, reduce dall'esperienza di The Couple, è rimasto coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta oggi!

Brutto incidente stradale per Stefano Oradei, noto ex maestro di Ballando con le Stelle e concorrente della prima edizione di The Couple con la moglie Manila Nazzaro. Il ballerino ha condiviso sui social un aggiornamento per raccontare ai fan come sta oggi e svelare la dinamica dell'incidente.

Stefano Oradei vittima di un incidente: cos'è successo

Stefano Oradei è stato assente dai social nei giorni scorsi, preoccupando i followers, che hanno immediatamente pensato a un problema grave che tenesse lontano l'ex ballerino di Ballando con le Stelle da Instagram. Alcuni avevano pensato a una crisi con Manila Nazzaro, che Oradei ha sposato a maggio 2024, con una sontuosa cerimonia alla presenza degli amici più cari. Tra i due c'è stato un colpo di fulmine che li ha portati a convolare a nozze nel giro di pochissimi anni e che ha restituito alla Nazzaro la serenità persa dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso.

Amoruso è tornato a parlare della storia con Manila Nazzaro quando l'ex compagna ha partecipato a The Couple. Durante un gioco, infatti, rispondendo alle domande di Ilary Blasi, Manila e Stefano dovevano dar prova di avere una forte affinità, ma le risposte date a una domanda in particolare hanno infastidito Amoruso. Quest'ultimo, infatti, ha accusato la showgirl di averlo tradito con Oradei ai tempi degli ultimi mesi della loro relazione. Un'accusa che è stata rilanciata al mittente e negata con forza dalla coppia, che appare sempre molto solida e unita.

Perciò, l'assenza di Oradei dai social aveva fatto preoccupare i fan, che temevano che un litigio di coppia avesse allontanato Stefano Oradei e Manila Nazzaro. Ma la realtà era molto diversa: l'ex ballerino di Ballando con le Stelle si è trovato coinvolto in un incidente con il suo scooter che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

Come sta oggi Stefano Oradei dopo l'incidente: il racconto dell'ex ballerino

Data l'assenza di Stefano Oradei dai social, i followers hanno chiesto insistentemente se andasse tutto bene e l'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha finalmente rotto il silenzio spiegando di essere stato vittima di un incidente stradale. Con un lungo messaggio sui social, Oradei ha spiegato che mentre era sullo scooter un'auto ha compiuto una manovra azzardata e lo ha investito in pieno. L'impatto con il veicolo è stato così forte che ora l'ex ballerino ha una prognosi impegnativa, anche se è tornato a casa dopo diversi giorni in ospedale per sottoporsi a tutti i controlli:

"Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l’impatto è stato forte e l’auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche ma ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato in casa dopo tutti i controlli in ospedale"

In un secondo messaggio, Stefano Oradei ha poi voluto ringraziare la moglie Manila Nazzaro per il supporto continuo, così come i suoi famigliari che non si sono mai allontanati dal suo capezzale. Anche Manila ha condiviso sui social il messaggio di Stefano e ha aggiunto una tenera dedica: "Siamo stati fortunati, sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima".