Belen Rodriguez su Stefano De Martino: ''È bravo, furbo e capace''

Belen Rodriguez è tornata a parlare di sé, della sua carriera ma anche dell’ex marito Stefano De Martino. Tornata in sesto dopo una crisi e una depressione, la presentatrice argentina ha commento il successo del presentatore Rai. Ecco cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez parla della depressione

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crollo da parte di Belen Rodriguez, seguito alla fine del matrimonio con Stefano De Martino ma, come ha spiegato lei più volte, non dovuto esclusivamente ai tradimenti dell’ex marito. La depressione ha messo a dura prova la presentatrice argentina che ha scelto di allontanarsi dalla televisione, lasciando Mediaset nel momento di maggior tumulto della rete, per rimettersi in forse psicologicamente e dedicarsi ad altre passioni, come quella per i suoi brand di successo. Nell’ultima intervista concessa a Chi, Belen è tornata a parlare della questione dopo aver annunciato di essere pronta a godersi le vacanze in Sardegna con le amiche e i figli.

“Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la “fidanzata di”, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale. E, per la prima volta, ho detto: “Non ho più forza, dopo 20 anni ho finito la forza”. Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima”.

Ha confessato Belen, aggiungendo poi che adesso è tornata con i piedi per terra, scegliendo di dedicarsi a poche cose per non stressare la sua mente e la sua emotività, essendosi davvero spaventata di sé stessa. Ma cosa pensa, ad oggi, di Stefano e della sua carriera televisiva che è sbocciata completamente sulla Rai?

Belen torna a parlare di Stefano

Insomma, sebbene non sia stata la causa scatenante della sua depressione e del suo momento più buio, Belen Rodriguez ha sempre chiarito che Stefano De Martino non è riuscito a stare accanto come marito in questo momento di sconforto totale. Mentre lei è tornata sul piccolo schermo con un contratto con Warner Bors. Discovery e si sta dedicando solo ai progetti nei quali crede profondamente, per non sovraccaricarsi dato che è appena tornata ad essere di nuovo sé stessa, Stefano è diventato il nuovo volto di punta della Rai. Ma cosa pensa Rodriguez del suo successo?

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come “il fidanzato di Belen”. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice “non è bravo” è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

Insomma, nonostante tutto, Belen continua ad avere stima di Stefano ma del resto i due si sono riappacificati anche per il bene del figlio Santiago, per avere rapporti distesi tra loro e crescerlo al meglio. Nel frattempo, si parla ancora di Belen e Cecilia e del loro rapporto raffreddato.