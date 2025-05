Stefano De Martino tirato in ballo a La Volta Buona, Magalli fa una gaffe clamorosa

News VIP

A La Volta Buona di Caterina Balivo si parla di Stefano De Martino e Magalli fa uno scivolone davvero poco elegante. Ecco cosa è successo.

Momento di grande imbarazzo a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Marcello Sacchetta svela un particolare hot su Stefano De Martino e la loro amicizia, e Giancarlo Magalli replica con uno scivolone davvero discutibile. Ecco cosa è successo.

La Volta Buona, Marcello parla di Stefano

Ospite dell’ultima puntata de La Volta Buona, Marcello Sacchetta ha raccontato della sua amicizia storica con Stefano De Martino, che continua anche avendo preso strade totalmente differenti. Mentre lui, infatti, continua a lavorare con la danza, Stefano è il nuovo volto della Rai e sta collezionando un successo clamoroso al timone di Affari Tuoi. Recentemente, Marcello ha intervistato Stefano e Caterina Balivo ha chiesto al ballerino di approfondire il loro rapporto.

“Non è stato affatto difficile intervistare Stefano, lui non era in imbarazzo. Forse un po’ difficile però lo è stato perché lui ha detto tutte cose che già sapevo, perché noi siamo molto amici. Se ha detto sempre la verità? ma certo! Non abbiamo potuto dire delle cose ovviamente. Ci sono degli aneddoti… se i nostri cellulari potessero parlare, però non diciamo nulla. Ma io e lui abbiamo vissuto un sacco di cose insieme. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme, anche senza vestiti addosso“, riporta Biccy.

Ha rivelato Marcello, suscitando immediatamente la reazione dei presenti. Beh pensare ai due in camerino senza veli non è certo per tutti, e infatti Francesca Manzini si è affrettata a sventolarsi e ricordare che si tratta di fascia protetta, facendo dell’ironia. Chi, invece, non si è scomposto è Gianmarco Magalli, che ha preso poi parola per fare un clamoroso scivolone.

La Volta Buona, gaffe di Magalli: che imbarazzo

Mentre tutti i presenti arrossivano per le rivelazioni piccanti di Marcello Sacchetta su Stefano De Martino, che è tornato a parlare di Amici, e lo stare senza veli in camerino, Giancarlo Magalli non si è scomposto e, anzi, ha fatto un’espressione contrariata. Caterina Balivo si è accorta immediatamente della sua faccia e ha chiesto all’ospite de La Volta Buona di spiegare cosa stava pensando.

Magalli, tuttavia, si è reso protagonista di uno scivolone davvero imbarazzante, ammettendo che avrebbe voluto vedere piuttosto Francesca Manzini senza niente addosso. Mentre lei, tirata in ballo, ha frenato immediatamente Magalli, Caterina ha preso parola sconcertata e ha cambiato argomento andando avanti con l’intervista di Sacchetta. Insomma, Giancarlo non si smentisce mai, e anche questa volta è stato perdonato dal padrona di casa, che ha scelto la via del silenzio per non creare ulteriori tensioni.