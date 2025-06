Stefano De Martino, svelata l’identità della misteriosa ragazza in barca: ''Un’amica speciale''

News VIP

Chi è la misteriosa ragazza bionda in barca con Stefano De Martino? Svelata la sua identità.

Stefano De Martino ha un’amica speciale? Dopo l’avvistamento in barca con una splendida bionda, con la quale sembra davvero molto affiatato, ecco svelata l’identità della ragazza e i dettagli sul loro rapporto. Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, ecco con chi era in barca

Dunque il flirt con Angela Nasti è già finito o non è mai iniziato? Non è chiaro cosa stia succedendo nella vita privata di Stefano De Martino nelle ultime settimane. Certo, il presentatore di Affari Tuoi non è sicuramente famoso per essere un uomo pacato in fatto di donne, dato che la sua ex moglie Belen Rodriguez ha raccontato di aver scovato ben dodici tradimenti e di non essere certa che fossero tutti. Negli ultimi giorni si pensava che Stefano avesse messo la testa apposto, pronto a corteggiare in modo serrato Angela Nasti

. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme in macchina, poi è girato un video sul web che riprende Stefano mentre videochiama Angela in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli. Eppure, ecco che poche ore dopo, Stefano viene avvistato in barca con una misteriosa bionda. Ma di chi si tratta? È partita immediatamente la caccia all’identità della ragazza, con la quale Stefano sembra avere un certo legame d’intimità, arrivando al nome di Caroline Tronelli.

Stefano e Caroline, cosa c’è tra loro?

Sembra che la misteriosa ragazza in barca con Stefano De Martino altri non sia che Caroline Tronelli, una ragazza bellissima ma anche riservatissima tanto che, appena sul web si è diffuso il suo nome come nuova fiamma di De Martino, è corsa a rendere il suo profilo Instagram privato. Caroline è stata accostata a Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e del grande giornalista, ma la Fascino ha smentito ogni legame tramite le pagine di Fanpage. Ad aggiungere ulteriori dettagli, invece, ci ha pensato Alessandro Rosica.

“Questa è l’altra amica speciale di Stefano De Martino. Come vi dico da tempo, lui è single e ha tre amiche speciali e questa sarebbe la sua preferita. La porta sempre in vacanza e in questo mainerò sono in Sardegna super affiatati, molto affiatati”.

Insomma, sembra che Caroline e Stefano abbiano un forte legame anche se nessuna ufficialità per il rapporto. Ora la domanda è una sola: chi sarebbero le altre due amiche speciali di Stefano? Forse bisognerà aspettare il resto dell’estate per noi scatti e rivelazioni, del resto la stagione calda è appena iniziata.