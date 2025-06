Stefano De Martino in barca con una misteriosa bionda, già finita con Angela Nasti?

News VIP

Stefano De Martino avvistato in barca con una misteriosa bionda e sembra che abbia già dimenticato Angela Nasti.

Stefano De Martino è una fonte inesauribile di gossip e, sebbene l’estate non sia ancora ufficialmente iniziata, è già lui il protagonista della cronaca rosa. Mentre si parla del flirt con Angela Nasti, il presentatore di Affari Tuoi spiazza fuggendo in barca con una misteriosa bionda.

Stefano De Martino ha già archiviato il flirt con Angela Nasti?

La vita privata di Stefano De Martino è un argomento sempre molto amato dagli appassionati di gossip. Del resto il matrimonio con Belen Rodriguez è finito definitivamente proprio a causa delle scappatelle del presentatore di Affari Tuoi - Belen ne ha contate almeno dodici come ha rivelato a Domenica In - e tutti sanno che a Stefano piace piacere e piacere l’amore. Nel corso degli anni, l’ex ballerino di Amici è stato visto con diverse donne, alcune famose e altre sconosciute, e non si è mai fatto mancare nulla. Recentemente si è parlato del presunto flirt tra De Martino e Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella minore dell’influencer Chiara Nasti, con la quale condivide anche un brand di moda oltre che la passione per i social.

I due sono stati pizzicati insieme in macchina e poi il gossip si è riacceso quando un video è diventato virale. Nel video si vede Stefano mentre fa una videochiamata ad Angela che indossa la maglietta del Napoli, dopo la vittoria dello scudetto. Tuttavia, sembra che questa love story sia naufragata già, dal momento che poche ore fa si è diffuso un nuovo pettegolezzo con tanto di foto da parte di Alessandro Rosica, che vede Stefano in barca con una misteriosa donna bionda.

Stefano De Martino nel mirino di Chiambretti

Chi è la misteriosa donna bionda in barca con Stefano De Martino? Per alcuni si tratta semplicemente di un’amica ma i loro gesti d’affetto e gli abbracci teneri al sole sembrano suggerire altro. Nel frattempo, De Martino sta collezionando un forte successo dopo essere stato promosso a volto della Rai alla conduzione di Affari Tuoi, con un contratto di quattro anni e un cachet stellare. Tanti conduttori hanno espresso il loro favore, come Paolo Bonolis che ha apertamente elogiato l’ex ballerino di Amici, tanto da volerlo anche come sostituto ad Avanti un Altro, poi Pierluigi Diaco e Giancarlo Magalli. Tutti sono d’accordo sul fatto che Stefano farà strada. Tutti tranne uno.

“Credo si tratti più di una novità che di un vero e proprio fenomeno (…) La simpatia tipica del napoletano, il bell’aspetto, e quel modo scanzonato di ricoprire il ruolo di conduttore – in contrasto con Amadeus, che lo ha preceduto – lo hanno sicuramente favorito […] Tuttavia, parlare già ora di fenomeno o paragonarlo ad Arbore mi sembra esagerato, anche perché Arbore proviene da una dimensione televisiva completamente diversa”.

Queste, infatti, sono le dichiarazioni di Piero Chiambretti durante la sua ospitata nel podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca su YouTube. Pur ammettendo che Stefano ha delle qualità innate che gli permetteranno di restare in tv, Chiambretti sembra scettico all’idea che sia proprio De Martino il nuovo fenomeno televisivo italiano.