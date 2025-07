Stefano De Martino a ruota libera: ''Belen? Storia mediatica che fagocitava tutto il resto''

News VIP

Stefano De Martino scrive una lettera aperta al settimanale Chi ripercorrendo il suo rapporto con il mondo del gossip.

In occasione dei suoi trent’anni , il settimanale Chi dà la possibilità ai principali protagonisti delle sue cover negli anni di scrivere una lettera, per parlare del rapporto con il gossip ma anche con le copertine che hanno visto loro protagonisti. Ecco cosa ha scritto Stefano De Martino.

Stefano De Martino e la lettera fiume su Chi

Il settimanale Chi ha compiuto 30 anni e così, per celebrare questo traguardo, ha deciso di dare spazio ai protagonisti più popolari delle sue cover nel corso degli anni, lasciando loro modo di scrivere lettere fiume come quella di Stefano De Martino nell’ultimo numero uscito questa settimana. Il presentatore di Affari Tuoi ha parlato del suo rapporto con il mondo del gossip, nato proprio mentre era un ballerino professionista ad Amici, ancora fidanzato con l’ex compagna di avventura televisiva Emma Marrone, e poi si è innamorato di Belen Rodriguez.

In quell’occasione la showgirl argentina ha avuto davvero un bel coraggio, annunciando pubblicamente di amare Stefano e fregandosene delle critiche, soprattutto dei sostenitori della coppia formata dai due ex protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Ma come ha vissuto De Martino quegli anni?

“Ero un ballerino e ho avuto una storia mediatica che fagocitava tutto il resto. La mia professioni, in quegli anni, pesava meno della mia storia. E, se sei ambizioso e hai un’idea di futuro come quella che avevo io, un po’ ne soffri. Quando c’è più attenzione alle tue vacanze che al tuo lavoro, che fai? L’unica cosa è vivere e continuare a coltivare la tua passione […] In quel momento ero in un frullatore. Sono diventato papà a 22 anni, stavano cambiando molte cose. E ho capito col senno di poi che tutto è servito, perché mi ha fatto realizzare chi volessi diventare”.

Stefano ad oggi è uno dei volti di punta della Rai, e ha commentato le voci sulle tensioni con i vertici di Viale Mazzini derivate proprio dal suo rapporto molto forte con il mondo delle copertine rosa. Nessun problema in casa Rai, Stefano si prepara a tornare con la nuova stagione televisiva e c’è in ballo anche un progetto con Gianni Morandi. Continua anche l’attenzione per la sua vita privata, dopo la fine del matrimonio con Belen, soprattutto ora che è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Caroline Tronelli. Ma come fa ad evitare i paparazzi e a dare loro solo la visione che ritiene opportuna dare?

“Come ho fatto a seminare spesso negli anni i paparazzi? Semplicemente sono 15 anni che i fotografi mi seguono, mi accorgo di quando sono pedinato. E, se mi fotografano, è perché lascio un po’ più liberi gli ormeggi. Ho sempre detto che se mi trovate è perché non ho nulla da nascondere”.