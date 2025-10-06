TGCom24
Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"

Anita Nurzia

Stefano De Martino a Fanpage: "Spiato in casa, una violazione che ti lascia addosso lo sporco"

Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"

Durante la sua partecipazione al Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato uno dei capitoli più difficili e intimi della sua vita privata: la diffusione illecita dei video rubati dalle telecamere di sorveglianza dell’appartamento della fidanzata Caroline Tronelli.

Stefano De Martino racconta l’incubo vissuto con Caroline Tronelli: "È stato come avere ladri in casa"

Intervistato da Andrea Parrella, il conduttore di Affari Tuoi ha parlato con sincerità di quanto accaduto e di come abbia vissuto quei giorni, spiegando di aver imparato a convivere con l’invasione della propria privacy, pur riconoscendola come una delle conseguenze inevitabili della popolarità:

“Faccio un lavoro che mi piace, sono un privilegiato, le rotture sono altre”.

Nonostante la consapevolezza del prezzo da pagare per la notorietà, De Martino ha ammesso che quanto successo con i filmati rubati è stato molto più grave e inaspettato di qualsiasi gossip o foto privata:

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po' la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte”.

E proprio in questa difficile vicenda, il conduttore è riuscito a trovare una riflessione più profonda sul tema della violazione digitale e sulla cultura del voyeurismo online:

“Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l'amore sotto le coperte in casa”.

A riconoscerlo in quei filmati è stato qualcuno che lo ha poi avvisato, ma l'ex ballerino di Amici ha precisato che su quel portale erano presenti milioni di altri video simili, con protagoniste inconsapevoli, vittime della stessa violazione. La conclusione, però, è arrivata con una nota di sollievo:

“La cosa positiva è che essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L'hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando”.
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
