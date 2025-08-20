Stefano De Martino, parla il suo legale: “Come sta? Chiunque sarebbe offeso e triste”

News VIP

Angelo Pisani, legale di Stefano De Martino intervistato da Marco Carrara ad 'Agorà Estate ha parlato dello stato d'animo del conduttore dopo l'attacco hacker in cui hanno diffuso suo materiale privato.

Stefano De Martino è finito al centro di una vicenda delicata dopo la diffusione sul web di video e foto privati che lo ritraggono in casa a Roma con la fidanzata Caroline Tronelli. A parlare dello stato d’animo del conduttore è stato il suo legale, Angelo Pisani, intervistato da Agorà Estate:

"Chiunque darebbe fastidio nel vedere la propria immagine condivisa illegalmente" , parla l'avvocato di Stefano De Martino

"Come sta Stefano? Chiunque darebbe fastidio nel vedere la propria immagine manipolata, commentata o condivisa illegalmente. Non si tratta solo di offesa, ma anche di profonda tristezza", ha dichiarato Pisani.

L’avvocato ha sottolineato la gravità del fenomeno: "Il numero di contatti e visualizzazioni di queste immagini è incalcolabile. È un problema che va affrontato con normative adeguate alla tecnologia attuale"

Per la prima volta, il legale chiede la condanna non solo di chi diffonde i video, ma anche di chi li conserva: "Chiunque conservi o condivida questi dati diventa complice di reati gravissimi, con rischi enormi per la vittima e per i familiari"

Stefano De Martino vittima di hacker: immagini private diffuse online

Dopo aver ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Caroline Tronelli, Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, è finito al centro di una grave violazione della privacy: un video privato e alcune immagini del conduttore sono finite online, costringendolo a correre ai ripari.

La coppia, uscita allo scoperto dopo la fine definitiva del matrimonio con Belen Rodriguez, si mostra ormai pubblicamente senza più nascondersi. Caroline , giovane e bellissima, è anche figlia di un amico di famiglia di Stefano. Tuttavia, il fatto di essere visibili ai paparazzi non autorizza nessuno a violare la loro privacy. Alcuni hacker, infatti, sono riusciti ad accedere alle telecamere di sicurezza della casa di Caroline, diffondendo immagini intime del conduttore. La notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia.

"Il materiale compromesso documenta momenti di vita quotidiana all’interno della casa, dalla semplice routine igienica alle normali attività domestiche. Gli hacker hanno poi trasferito i contenuti su server esteri, rendendo inizialmente difficile l’identificazione e la rimozione", si legge nel gossip che impazza online.

Quando Stefano ha scoperto la diffusione delle immagini, ha subito allertato le autorità. Alcuni contenuti erano comparsi su un sito straniero, mentre il video circolava su gruppi WhatsApp, canali Telegram e piattaforme estere, prima di essere del tutto oscurato. La Polizia Postale ha avviato un’indagine serrata per identificare i responsabili e bloccare ulteriori diffusi, dato l’elevato rischio legato alla violazione della privacy