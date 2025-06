Stefano De Martino e Angela Nasti, la love story continua? I due pizzicati insieme in videochiamata (VIDEO)

News VIP

Sembra che tra Stefano De Martino e Angela Nasti ci sia davvero del tenero. I due pizzicati in videochiamata, il video diventa virale.

Torniamo a parlare di una delle coppie più inaspettate e chiacchierate delle ultime settimane, quella formata da Angela Nasti e Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati insieme diverse volte ma ancora nessuna conferma sul flirt. Ora, tuttavia, un video virale di Stefano e Angela insieme in videochiamata sembra confermare i sospetti.

Flirt in corso tra Stefano De Martino e Angela Nasti?

La vita amorosa di Stefano De Martino è una costante risorsa di gossip. Il presentatore di Affari Tuoi, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez terminato proprio a causa dei suoi ripetuti tradimenti (la presentatrice argentina ha ammesso di aver contattato ben dodici presunte amanti), è stato avvistato con diverse ragazze ma non ha mai confermato nessun flirt. Nelle ultime settimane, poi, si è parlato della liaison con Angela Nasti, sorella della nota influencer Chiara Nasti nonché ex tronista di Uomini e Donne e, a sua volta, volto noto di Instagram con ben 808mila followers.

Secondo i gossip riportati da Deianira Marzano, Stefano avrebbe perso la testa per Angela ma lei si sarebbe fatta desiderare a lungo, non fidandosi del presentatore anche a causa della sua nomea di latin lover. Al momento, nessuno dei due ha confermato la frequentazione ma sul web è apparsa una foto rubata di Stefano e Angela in macchina insieme, che conferma i rumors. Tra loro sta nascendo una bella love story? Se i dubbi non fossero mai troppi, ecco che un video virale dà un’ulteriore certezza ai fan dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Stefano e Angela in videochiamata!

Continua la frequentazione tra Stefano De Martino e Angela Nasti e a confermarlo ci pensa un video, diventato virale. Nel video in questione si vede Stefano chiamare al telefono con videochiamata proprio l’influencer partenopea, che appare sullo schermo indossando la maglietta del Napoli. Mentre Stefano viene tirato in ballo a La Volta Buona, i fan del presentatore di Affari Tuoi si stanno appassionando a questo nuovo gossip, che ora appare sempre più concreto.

Angela sarà la nuova fidanzata ufficiale di Stefano? Secondo le indiscrezioni lei ha concesso una possibilità al conduttore Rai dopo diversi mesi di corteggiamento, volendo essere certa delle sue intenzioni, e sembra che De Martino sia veramente preso dalla frequentazione, dunque non ci stupiremmo se alla fine dovessero ufficializzare magari in qualche rivista patinata.