Stefano De Martino e Emma: ritorno di fiamma, arriva lo scoop!

News VIP

Si vocifera che tra Stefano De Martino e Emma ci sia più che una semplice ritrovata amicizia. Arriva uno scoop sul clamoroso ritorno di fiamma dopo 15 anni dalla loro storia d'amore ad Amici.

Ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino? La cantante ha preso parte all’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile che andrà in onda l’8 aprile 2025 su Rai 2, e sembra che tra lei e il suo ex fidanzato vi sia stat un chiaro segnale di avvicinamento. Uno scoop lanciato da Oggi, poi, conferma la sensazione. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino invita Emma a Stasera tutto è Possibile

Continua il successo di Stefano De Martino, che punta al Festival di Sanremo, dopo i riscontri positivi che sta avendo con i suoi programmi sulla Rai. Affari Tuoi decolla con lo share e il partenopeo è riuscito a non far rimpiangere l’assenza di Amadeus dopo anni di conduzione dal famoso programma dei pacchi, mentre il pubblico si diverte tantissimo con Stasera tutto è Possibile su Rai 2. E proprio in occasione dell’ultima puntata del programma, che sarà trasmessa l’8 aprile 2025, De Martino ha voluto invitare anche Emma. Tra i due c’è stata un’appassionata storia d’amore circa quindici anni fa, quando entrambi facevano parte del cast di Amici di Maria De Filippi, che si è interrotta a causa della liaison nata con Belen Rodriguez.

Il presentatore e la showgirl argentina si sono sposati, hanno fatto un meraviglioso bambino, Santiago, poi si sono lasciati e ripresi in una spirale distruttiva che si è conclusa lo scorso anno, e ora sono in procinto di firmare il divorzio definitivo. Negli anni, dopo l’iniziale allontanamento, Emma e Stefano si sono riavvicinati e hanno recuperato un buon rapporto di amicizia ma, un recente scoop lanciato dal settimanale Oggi, parla di qualcosa di ben più profondo ovvero di un improvviso ritorno di fiamma. Ecco tutti i dettagli sul gossip del momento.

Stefano e Emma di nuovo insieme? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal settimanale, Stefano De Martino e Emma sarebbero i protagonisti di un grande ritorno di fiamma e l’indizio è proprio da ricercare nella registrazione della puntata di Stasera tutto è Possibile che vede la cantante ospite, in occasione dell’ultima puntata della stagione che andrà in onda l’8 aprile 2025 su Rai 2. Stando allo scoop, infatti, Stefano avrebbe intonato il brano “Annarè” di Gigi D’Alessio guardando Emma dritta negli occhi durante la strofa che recita “Come ho potuto stare lontano a te, come si è permesso il tempo a vederci divisi”. Nello stesso momento lei suonava il pianoforte per Stefano, e sembra che lo abbia guardato con occhi sognanti.

Ma non è finita qui. Concluse le registrazioni, Emma e Stefano sono andati a cena insieme al resto del cast dello show in una nota pizzeria di Napoli. E qui, dopo aver mangiato e bevuto tutti insieme, Marrone ha preso il microfono per cantare “Tu si ‘na cosa grande”, brano che sembra proprio dedicato al suo ex fidanzato. Al momento questi sono gli unici indizi del ritorno di fiamma ma chissà che tra qualche settimana la coppia non esca allo scoperto, oppure al contrario che entrambi spieghino la situazione al meglio tornando a parlare di pura amicizia.