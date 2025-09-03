TGCom24
Home | VIP | News | Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"
News VIP

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"

Anita Nurzia

Gossip bollente: Stefano De Martino presto papà bis?

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"

Il gossip si infiamma e anche questa volta al centro dell’attenzione c’è Stefano De Martino, volto amatissimo della tv, e la sua nuova giovanissima compagna Caroline Tronelli. Secondo quanto anticipa il settimanale Oggi, la coppia è stata sorpresa insieme all’uscita di uno studio ginecologico romano, lo stesso frequentato in passato dalla sorella maggiore di Caroline durante la sua gravidanza. Un dettaglio che ha subito acceso i riflettori e alimentato le voci su un possibile lieto evento.

“Caroline Tronelli raggiante accanto a Stefano De Martino”: nuove voci di gravidanza per la coppia

Il rapporto tra Stefano e Caroline, nata sotto il sole dell’estate, sembra essersi trasformato in pochissimo tempo in una storia solida e piena di complicità. I due si conoscevano già da anni, dato che De Martino è amico del padre di lei, ma solo di recente hanno deciso di intrecciare i loro destini. Da qualche settimana Caroline si è trasferita a Roma per vivere accanto a lui, scelta arrivata anche dopo il delicato episodio che li ha visti vittime di una grave violazione della privacy, con la diffusione di alcuni video intimi rubati da hacker attraverso le telecamere della casa di lei.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vedono Stefano e Caroline sereni e sorridenti all’uscita dallo studio: uno scambio di sguardi, piccole tenerezze, segni di una complicità che non sembra intaccata dalle difficoltà recenti. “All’uscita Caroline è radiosa, lei e Stefano si sorridono e si scambiano tenerezze” si legge nell’articolo.

Non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza: qualche settimana fa era stato il magazine Diva & Donna a lanciare l’indiscrezione. Ora le nuove immagini sembrano rafforzare l’ipotesi, anche se dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma.

Caroline ha appena 22 anni, mentre Stefano, che di anni ne ha 36, in più occasioni aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto diventare di nuovo papà, pur sottolineando di voler aspettare che il figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez, fosse ormai grande. Forse l’amore ha deciso di anticipare i tempi. Per ora restano solo indiscrezioni, ma le foto raccontano una storia che profuma di novità e, forse, di un futuro a tre.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
news VIP Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
news VIP Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2025: Maria bacia Padre Samuel!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2025: Maria bacia Padre Samuel!
L’ironia di Gerry Scotti dopo la vittoria su Affari Tuoi: "Eh già, io sono ancora qua"
news VIP L’ironia di Gerry Scotti dopo la vittoria su Affari Tuoi: "Eh già, io sono ancora qua"
La forza di una donna Anticipazioni 4 settembre 2025: Enver in fin di vita!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 4 settembre 2025: Enver in fin di vita!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV