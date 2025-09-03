Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"

News VIP

Gossip bollente: Stefano De Martino presto papà bis?

Il gossip si infiamma e anche questa volta al centro dell’attenzione c’è Stefano De Martino, volto amatissimo della tv, e la sua nuova giovanissima compagna Caroline Tronelli. Secondo quanto anticipa il settimanale Oggi, la coppia è stata sorpresa insieme all’uscita di uno studio ginecologico romano, lo stesso frequentato in passato dalla sorella maggiore di Caroline durante la sua gravidanza. Un dettaglio che ha subito acceso i riflettori e alimentato le voci su un possibile lieto evento.

“Caroline Tronelli raggiante accanto a Stefano De Martino”: nuove voci di gravidanza per la coppia

Il rapporto tra Stefano e Caroline, nata sotto il sole dell’estate, sembra essersi trasformato in pochissimo tempo in una storia solida e piena di complicità. I due si conoscevano già da anni, dato che De Martino è amico del padre di lei, ma solo di recente hanno deciso di intrecciare i loro destini. Da qualche settimana Caroline si è trasferita a Roma per vivere accanto a lui, scelta arrivata anche dopo il delicato episodio che li ha visti vittime di una grave violazione della privacy, con la diffusione di alcuni video intimi rubati da hacker attraverso le telecamere della casa di lei.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vedono Stefano e Caroline sereni e sorridenti all’uscita dallo studio: uno scambio di sguardi, piccole tenerezze, segni di una complicità che non sembra intaccata dalle difficoltà recenti. “All’uscita Caroline è radiosa, lei e Stefano si sorridono e si scambiano tenerezze” si legge nell’articolo.

Non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza: qualche settimana fa era stato il magazine Diva & Donna a lanciare l’indiscrezione. Ora le nuove immagini sembrano rafforzare l’ipotesi, anche se dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma.

Caroline ha appena 22 anni, mentre Stefano, che di anni ne ha 36, in più occasioni aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto diventare di nuovo papà, pur sottolineando di voler aspettare che il figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez, fosse ormai grande. Forse l’amore ha deciso di anticipare i tempi. Per ora restano solo indiscrezioni, ma le foto raccontano una storia che profuma di novità e, forse, di un futuro a tre.