Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, parla Parpiglia "Ai tempi dell'Isola dei famosi, già si stuzzicavano"

"Se era una coppia inaspettata? No!" all'epoca io ero autore del programma" , parla Gabriele Parpiglia sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Nelle ultime ore è tornato sotto i riflettori un vecchio gossip che coinvolge Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo tante indiscrezioni, i due avrebbero avuto una relazione clandestina anni fa, precisamente durante la collaborazione a L’Isola dei Famosi nel 2018 quando lei ne era la conduttrice e lui l'inviato.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "Quando Belen ha parlato pubblicamente, tutto è cambiato” parla Gabriele Parpiglia

La questione, già discussa in passato, esplose definitivamente l’anno scorso, quando Belen Rodriguez, in un commento su Instagram, confermò i sospetti, spiazzando tutti.

Ieri, nuove rivelazioni sono arrivate dal giornalista Gabriele Parpiglia durante il suo programma radiofonico su Studio 100. Parpiglia, che all’epoca era autore del reality, ha deciso di condividere dettagli finora inediti sulla vicenda. Il motivo di questo ritorno di fiamma nel gossip? Una recente intervista rilasciata da De Martino al Corriere della Sera, in cui gli è stata posta una domanda diretta su Alessia Marcuzzi. E la risposta del conduttore è stata molto vaga senza confermare o smentire.

Parpiglia, ha voluto aggiungere un retroscena:

“Quando scrivevo per Chi, ho parlato di questa storia tra Alessia e Stefano. Un giorno, durante una festa di compleanno di una nostra conoscente comune, Alessia mi ha fermato per manifestare il suo disappunto. Era molto infastidita e mi disse: ‘Se siamo amici, perché hai scritto quella cosa?’ Nonostante questo, all’epoca non c’erano prove tangibili, come foto compromettenti, che potessero confermare il flirt. Era questa la loro forza: la mancanza di una ‘pistola fumante’. Tuttavia, quando Belen ha parlato pubblicamente, tutto è cambiato”.

Secondo il giornalista, dopo l’uscita della Rodriguez, il comportamento di De Martino e della Marcuzzi sarebbe cambiato. Dopo smentite categoriche, ora preferirebbero non affrontare l'argomento o in goni caso sviare sulla questione. Parpiglia ha poi concluso con un commento sull'ambiente televisivo di allora: “Per chi lavorava a L’Isola dei Famosi, questo flirt non era affatto sorprendente. Già durante le riprese, i due si punzecchiavano e sembravano molto complici. Nessuno si è stupito quando il gossip è esploso”.

Ecco la clamorosa risposta di Belen a uno dei tanti commenti su Instagram avvenuta poco meno di un anno fa:

"Belen continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stron*etta. Ps: poi un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze“. ha scritto un utente e Belen ha replicato con secco ed eloquente: “Confermo“.