Belen Rodriguez conferma il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, lo scoop clamoroso

Gossip TV

La showgirl argentina spiazza tutti e conferma i rumors di qualche tempo fa. Suo marito Stefano De Martino l'avrebbe tradita con la Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez in questi giorni è un fiume in piena e tra post e commenti sui social ha deciso di togliersi diversi sassolini della scarpe.

Belen Rodriguez: "Stefano con Alessia Marcuzzi? Confermo"

La showgirl argentina si è scagliata prima con il suo ex compagno e padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese al quale ha fatto presente di essere una figura assente della bambina ma anche di dire bugie. "Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!" ha dichiarato di recente la Rodriguez, facendo intendere che altri suoi ex si siano resi protagonisti suo malgrado di questi comportamenti. L'argentina in questi giorni, come detto, ha deciso di esternare confidenze e malumori e non sta risparmiando davvero nessuno, del resto lei stessa ha detto di non voler farsi più spegnere da nessuno.

Per quanto riguarda il capitolo Stefano De Martino, l'ex ballerino e conduttore nonché ex marito e padre di Santiago, Belen gli ha tolto il segui su Instagram, sta procedendo alle pratiche di divorzio e, come se non bastasse, ha confermato di essere stata tradita da De Martino con Alessia Marcuzzi, uno scoop bomba di Dagospia di diverso tempo fa, sempre smentito dai protagonisti.

Ecco la clamorosa risposta di Belen a uno dei tanti commenti su Instagram:

"Belen continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stron*etta. Ps: poi un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze“. hanno scritto e Belen ha replciato con secco ed eloquente: “Confermo“.

"Se mi minacciano, sia chi sia gli taglio la strada" e ancora: "le liti tra genitori andrebbero evitate, soprattutto in pubblico? Si fanno per i bambini se si ricevono minacce, risolverò tutto davanti al giudice. Per i bambini questo ed altro. Che andassero a lavorare, così non hanno tempo di essere cattivi. Chi non ha una vera occupazione rompe a chi ce l’ha”. “Ho amato troppo gli altri, adesso ho imparato ad amare me stessa, e quindi amo anche in modo diverso" questi gli altri commenti velenosissimi della showgirl che hanno alimentato il gossip nostrano in questi giorni.

In questi giorni ci sono state anche delle dichiarazioni del legale di Belen, Giuseppe Russo: