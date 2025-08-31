Stefano Corti e Bianca Atzei: è ancora crisi tra i due? Ecco gli ultimi aggiornamenti

News VIP

Sarebbe ancora in corso la crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti: gli ultimi sviluppi parlerebbero di un forte "gelo" tra i due, al punto che nelle ultime foto postate dalla cantante sui social non è presente l'inviato de Le Iene. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla coppia.

Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi: liti e assenza nelle foto sui social

La cantante e l'inviato delle Iene sono legati sentimentalmente dal 2019 e nel 2023 sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Nonostante i due siano apparsi sempre molto uniti in questi anni di relazione, negli ultimi tempi su di loro si sono diffuse voci di una crisi, alimentate anche da una lite in spiaggia durante l'ultima vacanza insieme. Come ha raccontato Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, Bianca Atzei e Stefano Corti erano in vacanza in Sardegna con il piccolo Noah Alexander per trascorrere alcuni giorni di relax famigliare. L'artista e l'inviato de Le Iene hanno alloggiato presso il Tanka Village di Villasimius e sono stati protagonisti di una lite avvenute alla presenza di altri ospiti del villaggio.

Ecco cosa ha scritto il giornalista nella sua rubrica: "Ai ferri corti! Al Tanka Village rumorosa rissa in spiaggia tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti… ha minacciato di lasciarla e andare via dalla casa, a lago". A questo si è aggiunta l'assenza di Corti nelle ultime foto che Bianca Atzei ha postato sul suo profilo Instagram: la cantante ha condiviso alcuni scatti dell'ultimo periodo e in essi compare sempre e solo il piccolo Noah Alexander. Del compagno nessuna traccia. Inoltre, di recente, Stefano Corti si è trincerato in un enigmatico silenzio sui social, facendo preoccupare ancor di più i fan della coppia.

Continua la crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti, quest'ultimo si chiude nel "no comment"

Dopo la lite in spiaggia e l'assenza di Stefano Corti dalle foto di Bianca Atzei, l'inviato de Le Iene ha sollevato altri dubbi riguardo al legame con la cantante, da cui ha avuto il figlio Noah Alexander. Sulla lite in Sardegna, un rumor ha riportato a Gossip e Tv che i due diretti interessati non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito, ma oltre a questo, Corti si è trincerato nel no comment, evitando di rispondere a una domanda che riguardava proprio la compagna.

Non è inusuale, infatti, che sui social i followers chiedano ai propri beniamini notizie sulla loro vita privata, ma alla domanda "Che fine ha fatto Bianca Atzei?, Stefano Corti non ha voluto rispondere. L'occasione è nata dalla pubblicazioni di alcuni scatti di Corti, che si trova attualmente in Portogallo: l'inviato de Le Iene ha postato alcune foto che lo ritraevano da solo presso il Ponte de D. Luìs a Porto. Bianca Atzei e il piccolo Noah Alexander sarebbero rimasti invece in Sardegna. Ma anche questa lontananza ha contribuito ad alimentare voci di una possibile rottura tra i due.