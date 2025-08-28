Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi? Spunta un dettaglio che preoccupa i fan della coppia!

News VIP

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti non sono più una coppia? Sui social è spuntato un dettaglio che ha messo in allarme i fan!

Secondo una recente indiscrezione, Bianca Atzei e Stefano Corti sarebbero alle prese con una crisi di coppia: la cantante e l'inviato delle Iene sono stati al centro di alcuni rumors che hanno preoccupato i loro fan. Ecco per quale motivo!

Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi?

Di recente, Bianca Atzei e Stefano Corti sono finiti al centro del gossip per una presunta crisi che la coppia starebbe vivendo: la cantante e l'inviato delle Iene sono legati sentimentalmente dal 2019 e nel 2023 sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Nonostante i due siano apparsi sempre molto uniti in questi anni di relazione, negli ultimi tempi su di loro si sono diffuse voci di una crisi, anche se altri rumors parlano già di una rottura imminente.

Sui social entrambi sono ancora molto attivi, ma non si mostrano insieme da diverso tempo e questo ha già scatenato diversi dubbi nei loro fan. Inoltre, nelle scorse ore, Bianca Atzei ha postato sulla sua pagina Instagram un album fotografico con alcuni dei momenti più belli vissuti insieme al piccolo Noah Alexander, ma in nessuna foto compare Stefano Corti. Nonostante le foto siano state molto apprezzate dai fan, hanno anche scatenato domande e commenti sull'assenza di Corti. A nessuna di queste, però, la cantante ha deciso di rispondere, trincerandosi nel silenzio.

Lo stesso è accaduto con Stefano Corti, che non ha mai divulgato alcun comunicato sulla presunta crisi sentimentale che starebbe vivendo con Bianca Atzei. I due, inoltre, qualche giorno fa, sono stati protagonisti di una forte lite in spiaggia che ha fatto pensare che il loro rapporto sia davvero finito...

Bianca Atzei e Stefano Corti protagonisti di una lite in spiaggia: fine del loro rapporto?

Come ha raccontato Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati protagonisti di un'accesa lite in spiaggia qualche giorno fa: la coppia era in vacanza in Sardegna con il piccolo Noah Alexander per trascorrere alcuni giorni di relax famigliare. L'artista e l'inviato de Le Iene hanno alloggiato rpresso il Tanka Village di Villasimius e hanno litigato di fronte agli altri ospiti sulla spiaggia.

Secondo quanto riferito dal giornalista, Corti avrebbe addirittura min acciato di lasciare la compagna e la casa che avevano preso per le vacanze: "Ai ferri corti! Al Tanka Village rumorosa rissa in spiaggia tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti… ha minacciato di lasciarla e andare via dalla casa, a lago". Che il loro rapporto sia davvero giunto al capolinea? Al momento, nessuno dei diretti interessati ha deciso di commentare la vicenda.