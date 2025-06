Stasera tutto è possibile, Giovanni Esposito rivela: "Tornerei solo se tornasse Stefano De Martino a condurre"

News VIP

Ospite al BCT Festival di Benevento 2025 per presentare Nero, il film di cui è regista e protagonista con la moglie e attrice Susy Del Giudice, Giovanni Esposito ha raccontato com'è stata l'esperienza di Stasera tutto è possibile e se tornerà per un'eventuale terza edizione. Noi di ComingSoon.it eravamo lì: ecco cosa ci ha raccontato.

Stasera tutto è possibile, Giovanni Esposito si racconta dal BCT Festival: "Era come essere sempre tra amici"

Gioviale e disponibile, Giovanni Esposito si è prestato a rispondere ad alcune domande su Stasera tutto è possibile, il divertente game show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e nel cui cast è presente anche l'attore napoletano. Giunto alla seconda edizione STEP è diventato uno degli appuntamenti più amati dal pubblico Rai e in vista dell'annuncio dei palinsesti del prossimo anno, è grande la speranza di vedere rinnovare il programma per una terza edizione.

Sull'esperienza vissuta negli studi di Stasera tutto è possibile, al fianco di Stefano De Martino e di tutta la squadra, Giovanni Esposito ha dichiarato:

"Fare Stasera tutto è possibile è stato un divertimento totale. Lavorare con Stefano De Martino è come stare a cena con gli amici e divertirti. Come quando sei tra amici e non vorresti mai tornare a casa. E' un piacere immenso. Sei felice sempre. Non ti rendi conto delle telecamere accese e inizi a giocare. Infatti, quando abbiamo fatto la puntata speciale di Affari Tuoi dal dietro le quinte ci chiedevano di moderarci, perché non eravamo negli studi di STEP, ma noi eravamo così a nostro agio che non ce ne rendevamo conto"

STEP, Giovanni Esposito sarebbe disposto a tornare: "Ma solo se ci fosse anche Stefano"

L'amicizia e il cameratismo negli studi di Rai2 sono stati tali che Giovanni Esposito non ha dubbi: tornerebbe, ma solo se alla conduzione venisse riconfermato Stefano De Martino. Ai giornalisti del BCT Festival di Benevento 2025, infatti, ha dichiarato di non sapere nulla di un rinnovo per una terza edizione, ma che se si dovesse riconfermare la messa in onda del programma, lui tornerebbe solo se con De Martino conduttore:

"Per il futuro non so cosa succederà, ho letto diverse cose, ma non ne so nulla. So che ci saranno a breve i palinsesti ma non so nulla. Però so che se non ci sarà Stefano De Martino a condurre, allora, no, perché ora come ora non vorrei"

Alla domanda se non potrebbe essere lui un valido sostituto di Stefano De Martino alla conduzione, l'attore e comico risponde divertito: "Condurlo io al posto di De Martino? No, penso che preferirebbero avermi lì come rompiscatole". Insieme a lui, anche l'attrice Susy Del Giudice, con cui divide la scena in Nero, film diretto da Esposito, e che ha raccontato cosa ha pensato quando ha saputo che il marito avrebbe fatto parte del cast di STEP:

"Ero felice per lui quando lo hanno chiamato, ma gli ho ricordato di non esagerare. Però lo vedevo così felice. Si è divertito tanto e so che fanno divertire e penso che in un momento così delicato alla gente serve un sorriso"

Ma, in futuro per i due coniugi potrebbe esserci la possibilità di un programma tv insieme? I due attori rivelano allora che, anni fa, avevano proposto un progetto alla Gialappa's: "Fare un programma insieme? Qualcosa alla Sandra e Raimondo, anni fa avevamo proposto un progetto alla Gialappa's: io e Susy come Brad Pitt e Angelina Jolie, ma tutto calato in un microcosmo napoletano. Ma sono passati anni da allora e Brad Pitt e Angelina Jolie si sono anche lasciati".

Foto: © Alessia Giallonardo