Sophie Codegoni e le prime parole su Instagram: "Non ho potuto fare diversamente"

Le prime dichiarazioni di Sophie Codegoni dopo l'arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni: " Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo"

Ecco quanto ha appena scritto su Instagram:

"Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo."

Sophie ha parlato poi della sua scelta, molto delicata, di denunciare il padre di sua figlia:

"Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo. In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano".

Alessandro Basciano è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano e basata su una denuncia presentata dalla Codegoni nel dicembre 2023, ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare a seguito delle indagini dei carabinieri. Basciano è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore. Secondo l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Basciano avrebbe mostrato una "preoccupante pericolosità sociale", manifestata attraverso minacce di morte, comportamenti persecutori, e persino aggressioni fisiche, anche verso persone vicine a Sophie. La condotta violenta e ossessiva sarebbe stata alimentata da una gelosia patologica, che lo spingeva a isolare la donna anche dopo la fine della loro relazione. Questo comportamento ha avuto un impatto significativo sulla vita personale e professionale della Codegoni, costringendola a modificare le sue abitudini e a vivere in costante timore. I due si erano conosciuti durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, dove avevano iniziato una relazione che sembrava solida, culminata con la nascita della loro figlia Céline Blue nel maggio 2023. Tuttavia, tensioni crescenti, accuse di tradimento e episodi di presunta violenza hanno portato alla fine della loro relazione e alla successiva denuncia di Sophie.