Arrestato Alessandro Basciano, accuse gravissime: “Allarmante pericolosità sociale” e minacce di morte a Sophie Codegoni

Confermato l'arresto di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, dove aveva conosciuto Sophie Codegoni, madre della loro figlia Celine Blu.

Alessandro Basciano, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano in carcere: accuse gravissime

La notizia è stata confermata anche dall’ANSA (dopo l'annuncio di Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona che nella tarda serata di irei ha dato la notizia) che ha fornito dettagli più approfonditi sull'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano sotto la guida di Marcello Viola, è scaturita da una denuncia presentata dalla Codegoni nel dicembre 2023. Gli investigatori dei carabinieri hanno raccolto elementi che hanno portato all’arresto di Basciano, il quale è stato condotto presso il carcere di San Vittore. Nonostante i tentativi dell'influencer di smentire l’accaduto attraverso i suoi profili social, il quadro accusatorio delineato dall’ordinanza del gip risulta particolarmente grave.

Secondo quanto scritto nell’ordinanza, Basciano avrebbe mostrato una “preoccupante pericolosità sociale”, manifestata attraverso minacce di morte e comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Oltre alle continue intimidazioni, avrebbe messo in atto anche aggressioni fisiche, colpendo persino un amico della Codegoni. La giudice descrive una condotta “ossessiva e violenta”, alimentata da una gelosia patologica che spingeva Basciano a tentare di isolare la donna da qualsiasi rapporto sociale, anche dopo la fine della loro relazione.

Le conseguenze di queste azioni, si legge nell’ordinanza, hanno avuto un impatto significativo sulla vita di Sophie Codegoni, generandole un “persistente timore per la propria incolumità” e costringendola a modificare le sue abitudini quotidiane. Questo comportamento avrebbe avuto ripercussioni anche sulla carriera professionale della giovane, rendendo necessaria l’adozione di misure cautelari per proteggere la vittima.

L’incontro al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip . La loro storia d'amore è nata sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, attirando l’attenzione del pubblico per la loro complicità e passione. Una volta usciti dal Grande Fratello Vip, Alessandro e Sophie hanno deciso di continuare la loro relazione anche nella vita reale. La coppia ha dimostrato di essere molto affiatata, condividendo momenti di quotidianità e progetti futuri sui social. Uno dei punti di svolta nella loro storia è stato l’arrivo della loro figlia, Céline Blue, nata nel maggio 2023. La nascita della bambina ha rappresentato un importante traguardo per entrambi, consolidando ulteriormente il loro legame. Dopo il reality, la coppia è rimasta sotto i riflettori, tra eventi, ospitate televisive e collaborazioni nel mondo dello spettacolo e della moda. Sophie ha continuato a lavorare come influencer e modella, mentre Alessandro si è dedicato alla sua carriera da deejay. Nonostante l’apparente idillio, negli ultimi tempi la loro relazione dopo la nascita della figlia, Sophie ha accusato Basciano di averla tradita, durante un'intervista a Verissimo in cui ha paralto anche di comportamenti violenti da parte di Alessandro che ha smentito le accuse sempre nel salotto della Toffanin. Negli ultimi tempi, c'erano stato diversi alti e bassi anche se pareva stesso tentando una riconciliazione. Tuttavia, ad oggi, le cose sono totalmente precipitate Sophie ha presentato una denuncia contro Alessandro per comportamenti persecutori e violenti.