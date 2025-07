Sophie Codegoni - Alessandro Basciano: il Giudice rigetta l'affido super esclusivo richiesto dall'ex gieffina

News VIP

Nuovi sviluppi nel processo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con una richiesta dell'ex gieffina rigettata dal giudice. Ecco i dettagli.

Continua a tenere banco la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Poche ore fa, il giudice ha stabilito di rigettare la richiesta dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip, di ricevere l’affido super esclusivo della figlia Celine Blue. Ecco i dettagli.

Sophie Codegoni, richiesta rigettata dal giudice

Tutti gli appassionati di televisione e programmi trash conoscono perfettamente la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata nella casa del Grande Fratello Vip e finita in tribunale. La vicenda giudiziaria tra i due ex gieffini è sempre più seria, un processo penale che va avanti da quasi un anno, nato dalle accuse di stalking e minacce che Sophie ha mosso a Basciano. Il deejay fu arrestato e rilasciato dopo neppure due giorni, poi c’è stata la misura cautelativa della Corte di Cassazione che ha disposto ad aprile il divieto di avvicinamento dell’uomo nei confronti di Sophie, poi l’obbligo del braccialetto elettronico che, tuttavia, non ha mai indossato perché a Milano questo dispositivo non è reperibile.

La vicenda continua a tenere banco e, mentre Sophie viene presa di mira sui social, poche ore fa il Tribunale di Milano si è pronunciato su una questione piuttosto delicata che riguarda la richiesta di super affido di Celine Blue, figlia dell’ex coppia del Gf Vip, alla sola Codegoni. Basciano non era in aula, trovandosi all’estero per lavoro, e a rappresentarlo c’era il suo avvocato Leonardo D’Erasmo. Ma come si è pronunciato il giudice? Ecco i dettagli.

Sophie - Basciano, Celine Blue non sarà affidata solo alla mamma

Mentre continua il processo penale nei confronti del suo ex compagno Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha fatto una specifica richiesta al Tribunale di Milano, ovvero quella per il suo affido esclusivo che prevede che un genitore abbia il potere di prendere le decisioni importanti per il figlio, senza dover consultare l’altra parte. A spiegare tutto è stato l’avvocato Leonardo D’Erasmo a Fanpage, in qualità di rappresentate in aula di Basciano.

“Il giudice di famiglia Giuseppe Gennari ha rigettato l’affido super esclusivo avanzata da Codegoni […] Secondo il giudice, in questo caso, non ne sussiste l’esigenza e l’affido resta esclusivo a Sophie Codegoni, in attesa della sentenza inerente al processo penale in corso. Il giudice Gennari ha disposto che a lui spettino tre pomeriggi a settimana da trascorrere con lei. Infrasettimanali e non nel weekend, come aveva richiesto il mio assistito”.

Dunque Basciano potrà continuare a vedere sua figlia, e anche ad essere parte attiva delle decisioni che riguardano il suo futuro. Ma c’è di più. Sembra che Sophie dovrà pagare anche una salata multa perché ha violato il divieto di esporre la bambina sui social, e ogni violazione comporta una multa di 400 euro. Cosa ne pensate?