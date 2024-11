Sonia Bruganelli conferma, dopo varie smentite: "Volevo fare la giurata a Ballando al posto di Selvaggia Lucarelli"

News VIP

Sonia Bruganelli, intervistata da Il Corriere della Sera, è tornata a parlare dei contrasti con Selvaggia Lucarelli a Ballando con Le Stelle, dichiarando, per la prima volta e dopo aver negato in varie occasioni, di aver cercato di far parte della giura del dancing show al suo posto.

Sonia Bruganelli: "Non è vero che mi presento con le battute da casa"

L'ex moglie di Paolo Bonolis, a dire la verità lo ha negato anche durante la settima puntata di Ballando quando, rispondendo a Selvaggia ha affermato di non aver mai tentato di far parte della giura del programma di Rai 1.

Oggi, sul quotidiano, ha invece smentito se stessa:

"Selvaggia è una donna molto intelligente . Fa benissimo la giurata, io l’ho sempre stimata molto. In passato lei aveva anche presentato un suo libro nella mia rubrica sui social “I libri di Sonia” e credo ci fossimo piaciute per la nostra identica caratteristica di essere molto divisive. Penso che i nostri contrasti di queste settimane siano figli del fatto che ci sono ancora strascichi su alcuni episodi passati , come per esempio la mia volontà di fare la giurata a “Ballando” al suo posto"

La decisione di dire la verità dopo le varie smentite, è un mistero e ricorda quando la Bruganelli si affrettò a negare di essere in procinto di separarsi da Bonolis dopo lo scoop di Dagospia. Smentì infatti prontamente il portale per poi annunciare il divorzio a Vanity Fair. Si direbbe, come ha detto la stessa Selvaggia, che la Bruganelli sia un po' confusa in questo periodo.

Sonia, ha anche replicato alle recenti dichiarazioni di Selvaggia a Domenica In. "Sonia si prepara il copione da casa", ha dichiarato la giornalista nel salotto di Mara Venier:

"Non è vero che mi presento con le battute da casa, io non so mai dove vanno a parare le cose. Se me le preparassi mi uscirebbero meglio. Quando lei mi ha provocato sul “cosa c’è da capire?” mi sono stizzita e ho fatto quella battuta sul profilo a pagamento"

La Bruganelli ha poi voluto specificare cosa intendesse:

"Intendevo dire che lei dà una versione senza un contraddittorio nella sua newsletter. Una volta che io sono lì, davanti a lei, meglio dirci le cose in faccia , gratis, invece che scriverle a pagamento. E comunque per quanto riguarda la sua battuta sul marito ricco, dico che anche io ho lavorato pur avendo sposato uno ricco e il mio lavoro non vale meno del suo"

Sonia, infine, sembra voler trovare un punto d'incontro e sotterrare l'ascia di guerra: