Sonia Bruganelli coinvolta in un nuovo programma in arrivo a Mediaset? Ecco di cosa si tratta

Secondo alcune indiscrezioni, Sonia Bruganelli sarebbe coinvolta nella scelta del cast di un nuovo programma Mediaset: ecco di cosa si tratterebbe.

Secondo una recente indiscrezione, sembra che Mediaset stia preparando un nuovo programma tv e che abbia deciso di coinvolgere Sonia Bruganelli, ex opinionista di reality come il GF e L'Isola dei Famosi. Ecco cosa sappiamo su questo nuovo progetto!

Sonia Bruganelli coinvolta in un nuovo programma Mediaset? Ecco cosa sappiamo

Mediaset starebbe preparando il terreno per un nuovo format televisivo che arricchirà il palinsesto della sua rete. Si tratterebbe di un nuovo talent show, come riporta una notizia che sta facendo il giro del web da diverse ore. L'indiscrezione è stata riportata dalla società SDL 2005 Srl di Sonia Bruganelli, specializzata in casting e produzioni televisive. Con un annuncio, infatti, la società ha aperto i casting per cercare nuovi talenti: "Se hai un'abilità unica, un talento nascosto o una performance che lascia a bocca aperta, questa è la tua occasione".

Le selezioni sono aperte a ballerini, cantanti, ma anche imitatori, comici, illusionisti e a chiunque "abbia un talento fuori dal comune". Qualora si venga scelti, bisognerà poi presentarsi al Teatro Tosti per il provino finale, ma non è stato svelato altro, mentre gli organizzatori hanno promesso che ci saranno interessanti novità in tal senso.

Non è chiaro se Sonia Bruganelli sarà coinvolta direttamente nel nuovo talent o se sia solo la sua SDL a essere presente per selezionare i nuovi talenti di questo misterioso programma. L'ex opinionista è reduce dall'esperienza di Ballando con le Stelle, dove è stata non poco criticata ed è stata protagonista di scontri e liti con Selvaggia Lucarelli.

Sonia Bruganelli e l'amore per Angelo Madonia

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha ritrovato l'amore con Angelo Madonia, ex professionista di Ballando con le Stelle, con cui ha una relazione stabile da quasi un anno. Il ballerino si è raccontato in un'intervista a Chi, svelando come l'amore per l'ex opinionista l'abbia migliorato e quanta stima abbiano l'uno per l'altra: "Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c'è stima e ispirazione [...] Il rapporto di coppia va molto bene, anche perché alla base c'è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno della nostra vita".

Sui due sono apparsi diversi rumors già dalla scorsa primavere, quando Madonia era in Spagna per l'edizione spagnola del dancing show di Ballando e lui e Bruganelli erano stati paparazzati insieme in spiaggia. Dopo qualche mese, la coppia è poi uscita allo scoperto e da allora, nonostante rumors di crisi o di rottura, sono apparsi più uniti e innamorati che mai.