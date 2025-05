Sognando Ballando con le Stelle, torna Raimondo Todaro: il commento di Milly Carlucci

News VIP

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle in autunno, nell’edizione che celebra i primi vent’anni del programma condotto da Milly Carlucci. Ecco come ha commentato la presentatrice.

Su Rai tutto si festeggiano i primi vent’anni di Ballando con le Stelle, lo show danzante di Milly Carlucci, e sembra che anche Raimondo Todaro sia pronto a tornare nel cast di Sognando Ballando con le Stelle dopo la sua esperienza ad Amici. Ecco come ha commentato la presentatrice.

Sognando Ballando con le Stelle, Todaro nel cast

Per festeggiare i primi vent’anni di Ballando con le Stelle, lo show danzante in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, i vertici di Viale Mazzini hanno pensato ad un’edizione speciale ovvero Sognando Ballando con le Stelle. Al momento abbiamo le prime anticipazioni sul programma, che ovviamente vedrà sempre al timone Carlucci con il suo impeccabile ed elegante stile. La seconda serata, ad esempio, vedere protagonista Francesco Totti, uno dei calciatori italiani più famosi di sempre, che stilerà la sua personale classifica sui ballerini in gara, mentre la terza serata sarà a tema Festival di Sanremo, e dunque approderanno in studio alcuni cantanti che hanno fatto la storia sul palco del Teatro Ariston, portando proprio le loro canzoni sanremesi.

Tra le notizie più scottanti, tuttavia, c’è quella del ritorno a Ballando con le Stelle di Raimondo Todaro. Il ballerino professionista e coreografo aveva lasciato il programma nel 2022, per firmare un contratto con Maria De Filippi diventando nuovo professore di danza della scuola di Amici. Mentre la sua ex moglie potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne, Todaro torna sui propri passi e bussa di nuovo alla porta della Rai, che lo ha accolto con piacere. Ma come ha reagito Milly alla notizia? Sappiamo che quando Todaro ha deciso di lasciare in favore del talent show di Canale 5, la presentatrice ha ammesso di essersi molto dispiaciuta non per la decisione in sé, dato che nell’ambiente televisivo questo può accadere ed è anche giusto cambiare e mettersi alla prova, quanto perché Raimondo non le ha detto nulla fino all’ultimo momento, lasciandole scoprire di aver firmato con la De Filippi dal suo post su Instagram.

Todaro torna a Ballando con le Stelle, la reazione di Milly Carlucci

Il rapporto tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci si è incrinato quando il coreografo e ballerino ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici, senza neppure incontrare la presentatrice che lo ha lanciato sul piccolo schermo per prima per informarla della sua decisione. In vista di Sognando Ballando con le Stelle, tuttavia, Todaro fa un dietrofront e torna nel cast dello show danzante di Rai 1, per festeggiarne il ventennale. Intervistata da Superguidatv, Milly ha commentato la notizia ammettendo:

“Sì è vero che torna, se farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia“.

Insomma, Carlucci sembra aver seppellito i vecchi rancori in nome dell’amore per il suo show e dunque ha accolto a braccia aperte Todaro. Ma non sarà l’unico a tornare nel programma, dato che è stata confermata anche la presenza di Natalia Titova, anche lei ex professoressa di Amici di Maria De Filippi.