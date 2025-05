Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela: "Ottimo risultato in uno scenario altamente competitivo"

News VIP

La conduttrice Milly Carlucci ha commentato gli ascolti della prima puntata di Sognando Ballando con le stelle e spiegato il motivo dell'assenza del discusso ballerino professionista Angelo Madonia.

Sabato 9 maggio 2025 è partita ufficialmente la prima e inedita edizione di Sognando Ballando con le Stelle. Al timone dello spin off di Ballando con le Stelle sempre Milly Carlucci che, in una nuova intervista rilasciata a Superguidatv, ha commentato gli ascolti della puntata d'esordio.

Le rivelazioni di Milly Carlucci su Sognando...Ballando con le stelle

Stasera, venerdì 16 maggio 2025, andrà in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin off del fortunato talent show di Rai1 che ha tagliato un traguardo molto importante, quello dei 20 anni. Nell'attesa, la conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha commentato gli ascolti della prima diretta che ha ottenuto il 16,7% di share:

Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto. La nostra missione è cominciare a lanciare la 20esima edizione di Ballando e dare la possibilità ad un professionista di realizzare il proprio sogno. Quindi il nostro è un ottimo risultato in uno scenario altamente competitivo. I risultati sono lusinghieri. Non mi occupo di cachet, ma se la Rai e la Ballandi lo hanno contrattualizzato vuole dire che il tutto era compatibile e sostenibile col budget assegnato al nostro programma.

La Carlucci ha parlato anche del ritorno dei maestri storici, da Raimondo Todaro a Natalia Titova fino a Samantha Togni, e rivelato il motivo dell’assenza di Angelo Madonia. Per chi non lo sapesse, il ballerino professionista era stato allontanato nel corso della passata edizione di Ballando con le stelle prima di terminare la sua esperienza accanto alla campionessa Federica Pellegrini. A tal proposito, la conduttrice ha confessato:

E’ tutto un working progress. Raimondo, Natalia e Samanta hanno segnato il nostro programma con diverse partecipazioni e per anni sono stati un simbolo del nostro programma. Poi ci sono stati tanti altri ballerini che sono stati con noi per poche stagioni, e cito uno per tutti: il meraviglioso Stefano Di Filippo, ma era complicato invitare tutti.

Le coppie di Sognando...Ballando con le stelle

Manca pochissimo alla seconda e attesissima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, presenterà una nuova e imperdibile serata per festeggiare il ventennale di Ballando con le Stelle. Le coppie che si esibiranno nel corso della nuova puntata del talent show sono: Chiquito con Anastasia Kuzmina; Aly-Z con Moreno Porcu; Yuri con Alessandra Tripoli; Eleonora con Luca Favilla; Vanessa con Carlo Aloia; Mario con Veera Kinnunen; Hugo con Giada Lini; Janiya con Pasquale La Rocca; Valentina con Nikita Perotti.

A giudicare le esibizioni delle coppie in gara sarà la giuria storica, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, e il pubblico da casa. Gli aspiranti maestri dovranno, quindi, tirare fuori tutta la loro energia e dimostrare il loro talento per cercare di entrare a far parte della squadra del fortunato talent show condotto dalla Carlucci. Ospite della serata Francesco Totti. L'appuntamento è per stasera, venerdì 16 maggio 2025, in prima serata su Rai1.

