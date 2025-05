Sognando...Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le coppie dell'edizione speciale

News VIP

Milly Carlucci ha rivelato quali saranno le coppie di ballerini che si esibiranno a Sognando...Ballando con le stelle, l'edizione speciale per i 20 anni del programma di Rai1.

Tutto è pronto per Sognando...Ballando con le Stelle, l'edizione speciale del dancing show di Rai1 condotta da Milly Carlucci con cui si celebrerà il ventesimo anniversario del programma. Ospite di Caterina Balivo, la conduttrice ha finalmente svelato le coppie di ballerini che si esibiranno nelle quattro puntate della trasmissione.

Sognando...Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le coppie in gara

A La Volta Buona, oggi, lunedì 5 maggio, Milly Carlucci ha deciso di annunciare le 10 coppie protagoniste di Sognando...Ballando con le Stelle, l'edizione speciale del programma campione di ascolti di Rai1. La prima delle quattro puntate andrà in onda a partire da venerdì 9 maggio 2025 e regalerà al pubblico le esibizioni di alcuni degli storici campioni che hanno trionfato in questi venti anni di programma.

A guidare i 10 ballerini saranno 10 professionisti che si contenderanno il titolo di maestro per la prossima edizione del programma. Infatti, nel corso dell'ultima edizione, uno dei professionisti della trasmissione ha deciso di abbandonare Ballando con le Stelle: Angelo Madonia, che ha detto addio al dancing show dopo la difficile situazione che si è creata con la produzione.

Le coppie in gara sono così formate: Yuri Orlando e Alessandra Tripoli, Hugo Nordström e Giada Lini, Mario Cecinati e Veera Kinnunen, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Aly Z e Moreno Porcu, Valentina Fiori e Nikita Perotti, Janiya Mami e Pasquale La Rocca.

Sognando...Ballando con le Stelle, Milly Carlucci a ruota libera su Guillermo Mariotto e Angelo Madonia

Intervistata dal settimanale Chi, Milly Carlucci ha raccontato dell'emozione di poter tornare in tv con l'edizione speciale di Ballando con le Stelle: "Faremo per la prima volta un casting pubblico, dove gli spettatori e la giuria sceglieranno un nuovo componente della nostra squadra. Ci saranno dieci aspiranti maestri, in coppia con altrettanti maestri storici di Ballando, che si affronteranno in una serie di prove. In finale, poi, gli aspiranti maestri saranno in coppia con vip delle passate edizioni di Ballando, in modo che possano dimostrare di saperli guidare, di sapersi rapportare con loro". L'obiettivo della trasmissione, infatti, sarà non soltanto celebrare un importante traguardo per la storia del programma, ma anche trovare il nuovo aspirante maestro per l'edizione autunnale.

La giuria storica del programma, composta da Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino è stata riconfermata, mentre su Guillermo Mariotto la conduttrice ha dichiarato: "Mariotto torna al suo posto? Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile (ride, ndr). Siamo una famiglia, siamo persone che si tengono per mano e ognuno di noi, in trasmissione e dietro le quinte, si è appoggiato agli altri. Le nostre vite si sono intrecciate allo spettacolo. Mariotto ha avuto un momento non facile e siamo stati al suo fianco perché gli vogliamo bene e lo stimiamo".

Milly Carlucci è tornata anche a parlare di Angelo Madonia, dichiarando che non si è pentita della scelta di aver "accoppiato" il professionista con Federica Pellegrini, nonostante l'esito disastroso della vicenda e sulla questione ha dichiarato: "Quando scegliamo i maestri non pensiamo al fatto che si piacciano dal punto di vista romantico, ma studiamo coppie che si possano piacere umanamente, altrimenti è difficile stare insieme: si sta abbracciati, si suda insieme, c’è un’intimità tale che, se la coppia non è armonica, non si sopporta. Non è detto che ti debba innamorare, ma devi avere il piacere di stare a stretto contatto con un’altra persona".