Sognando Ballando con le Stelle, anche Francesco Totti nel cast?

Milly Carlucci potrebbe aver reclutato un autentico fuoriclasse per lo spin-off Sognando Ballando con le Stelle: stiamo parlando di Francesco Totti.

Come riporta Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, Milly Carlucci avrebbe convinto Francesco Totti a entrare nel cast di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off celebrativo del dancing show campione di ascolti su Rai1. Come riporta il giornalista, infatti "la padrona di casa ha deciso di fare le cose in grande e festeggiare il ventennale del programma ballerino invitando Francesco Totti". Si legge che Carlucci avrebbe "strappato il sì" all'ex capitano della Roma, con la promessa di offrirgli una partecipazione da superospite e forse anche una piccola intervista in studio, oltre a un cachet di una certa rilevanza.

Il nome di Francesco Totti è solo l'ultimo nella lista di vip che si esibiranno a Sognando Ballando con le Stelle. Come svelato da Milly Carlucci, infatti, ltre ai maestri storici della trasmissione e ai giurati, ci saranno molti ex amati protagonisti delle precedenti edizioni: "Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l'inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante. Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le Stelle!"

Come rivelato dalla conduttrice, alcune delle anticipazioni sul cast saranno rivelate già a partire dalle prossime settimane, con alcune strisce quotidiane in cui vedremo i casting dei nuovi protagonisti. Inoltre, con lo spin-off sarà possibile conoscere chi saranno i nuovi maestri della prossima edizione.

Sognando Ballando con le Stelle, ecco tutto quello che c'è da sapere

Sognando Ballando con le Stelle è uno spin-off celebrativo del dancing show di Rai1, che festeggia nel 2025 il suo ventennale. Per celebrare al meglio, Milly Carlucci ha deciso di condurre per quattro puntate, a partire dal 9 maggio 2025, in prima serata su Rai1 quella che si prospetta come una grande festa, nella quale verranno ripercorsi i momenti più emozionanti e con i protagonisti più iconici della trasmissione.

Inoltre, Sognando Ballando sarà l'occasione per valutare i nuovi aspiranti maestri, che affiancheranno i ballerini provetti nella prossima edizione: "I candidati verranno scelti in precedenza attraverso gli appuntamenti televisivi del mattino previsti per aprile" ha dichiarato la conduttrice in un'intervista a Il Corriere della Sera. Milly Carlucci ha anche confermato il ritorno al completo della giuria storica del dancing show: rivedremo perciò Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto.