Sognando...Ballando con le Stelle: ecco chi sono le coppie finaliste!

La prossima settimana si concluderà Sognando...Ballando con le Stelle: ecco quali coppie si sfideranno per la vittoria!

Ieri sera, venerdì 23 maggio, è andata in onda la semifinale di Sognando...Ballando con le Stelle, il dancing show che festeggia i 20 anno del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso del penultimo appuntamento, sono state anche rivelate le coppie in gara che si contenderanno il titolo di vincitore del programma.

Sognando...Ballando con le Stelle, ecco le coppie finaliste del programma

La penultima puntata di Sognando...Ballando con le Stelle è andata in onda ieri sera, venerdì 23 maggio. La trasmissione è stata fortemente voluta per celebrare i 20 anni del dancing show di Rai1 e per selezionare il futuro nuovi maestro di ballo che affiancherà i concorrenti della prossima stagione di Ballando con le Stelle. Nessuna eliminazione nella terza puntata, ma a sorpresa Yuri e Janiya hanno ottenuto il bonus per la finale di venerdì 30 maggio.

Le coppie che si sfideranno nella finale di Sognando...Ballando con le Stelle saranno 8: oltre al titolo di vincitore dell'edizione speciale ci sarà anche la possibilità per uno dei professionisti di ottenere il titolo di maestro dell'edizione autunnale del dancing show. Chi sono quindi coloro che si contenderanno il titolo e la vittoria? Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Valentina e Nikita Perotti , Mario e Veera Kinnunen, Aly-Z e Moreno Porcu, Vanessa e Carlo Aloia.

Sognando...Ballando con le Stelle, ecco cosa succederà nella puntata finale

Stando a ciò che ha rivelato Milly Carlucci durante la semifinale, per scoprire chi, tra gli aspiranti insegnanti sarà selezionato, ognuno di loro dovrà esibirsi con un ex concorrente. A sorpresa, quindi, nella puntata finale di venerdì 30 maggio, ognuno dei ballerini professionisti ballerà in coppia con un partner diverso da quello con cui si è esibito in queste 3 puntate.

Gli abbinamenti sono stati svelati nel corso della semifinale e ritroveremo nella finale di venerdì prossimo diversi volti nuovi, che hanno gareggiato nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco quali sono gli abbinamenti per l'ultima puntata: Yuri con Federica Pellegrini, Hugo con Federica Nargi, Mario con Bianca Guaccero, Chiquito con Wanda Nara, Vanessa con Massimiliano Ossini, Aly-Z con Tommaso Marini, Valentina con Francesco Paolantoni, Janiya con Gabriel Garko.

