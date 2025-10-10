Selvaggia Lucarelli replica ironica ai commenti dopo la sua partecipazione a Roast in Peace

News VIP

In Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video, è presente Selvaggia Lucarelli. Dopo la messa in onda della prima puntata, la giurata di Ballando con le Stelle è stata sommersa dalle critiche e non si è fatta attendere la sua replica.

Selvaggia Lucarelli è tra le protagoniste di Roast in Peace nuovo comedy show di Prime Video condotto da Michela Giraud. Insieme alla storica giurata di Ballando sono presenti altri tre concorrenti: Roberto Saviano, Francesco Totti ed Elettra Lamborghini, tutti pronti a farsi "roastare" dai comici del programma. Su Prime Video è disponibile la prima puntata e, come spesso accade quando è coinvolta Selvaggia Lucarelli, non sono mancate le offese e i commenti negativi degli haters sul suo atteggiamento.

Selvaggia Lucarelli presa di mira dopo Roast in Peace: "Guardate come si è risentita"

Il nuovo programma di Prime Video dal titolo Roast in Peace prende spunto da un'usanza tipicamente statunitense di dedicare elogi funebri ironici e goliardici agli amici defunti. Ed è infatti proprio questo il compito dei comici che sono stati scelti per lo show: "roastare" con le loro battute alcuni dei personaggi più iconici del web. A condurre l'esperimento c'è Michela Giraud, affiancata da colleghi come Eleazaro Rossi, il duo Nuzzo e Maria Di Biase, Beatrice Arena, Edoardo Ferrario e Stefano Rapone. Ognuno di loro ha a disposizione un certo minutaggio per imabstire l'elogio funebre di quattro personaggi che sono stati mandati nell'aldilà per l'occasione. La prima a essere roastata è stata Selvaggia Lucarelli.

La giurata di Ballando con le Stelle è nota per la sua lingua tagliente e per i commenti al vetriolo che non risparmia a nessuno (vedi la polemica nata contro Nancy Brilli di recente). Perciò, per lei, i comici di Roast in Peace hanno organizzato elogi ironici e altrettanto taglienti. Eleazaro Rossi ha definito il suo make up il "cosplay di una zucca", aggiungendo che "sembrava caduta di faccia al Roland Garros e meno male che il fard non è mai stato terra rara altrimenti Putin le avrebbe dichiarato guerra". Non meno tagliente è stato il duo Nuzzo-Di Biase che ha iniziato il monologo fingendo di aver confuso il suo elogio funebre con quello di Francesca Fagnani, ma che ha anche affondato il coltello nella piaga citando Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Lucarelli, oramai libero dal controllo della compagna.

Sulla relazione tra i due ha detto la sua anche Beatrice Arena, che ha ricordato la differenza d'età tra lo chef e Lucarelli, definendo il primo uno "chef toy boy di 15 anni di meno". Stefano Rapone ha invece attribuito la morte di Selvaggia Lucarelli a Fedez e definendola la "Jep Gambardella delle influencer", citando così La Grande Bellezza e l'iconico personaggio interpretato da Tony Servillo. Ferrario infine si era fatto portavoce della lega anti-Lucarelli, denominata ASTIO e affermando che "quando a Zuckerberg hanno chiesto se era più pentito per l'ascesa del neonazismo o per i post della Lucarelli, lui ha risposto "Con i fascisti si può sempre mediare".

Nonostante Lucarelli si sia prestata molto volentieri alle battute dei comici e abbia poi ricevuto la possibilità di controbattere a ognuno di loro, alcuni haters hanno criticato il suo comportamento dichiarando che invece la giornalista se l'era presa e non aveva trattenuto la stizza.

Selvaggia Lucarelli replica ai commenti degli haters: "Siete veramente tristi"

Dopo la diffusione della prima puntata di Roast in Peace su Prime Video il 9 ottobre 2025, gli haters hanno commentato negativamente la reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole dei comici nei suoi confronti. Secondo i leoni da tastiera, infatti, la giornalista non avrebbe gradito alcuni termini e battute a sue spese e sarebbe parsa molto infastidita. A tutti loro, però, ha risposto proprio Selvaggia Lucarelli, che ha postato sui social una storia nella quale replicava a tono alle parole degli haters:

"Adoro questa cosa che alcuni scrivano 'guardate kome si è offesa, guardate kome rosica' di una che è andata a farsi prendere per il c*** da sei comici fingendosi pure morta"

Con il suo modo di fare tagliente e ironico, Selvaggia Lucarelli ha poi replicato ancora, affermando che il suo non è certo il modo di fare di una che non conosce l'autoironia. Poi, la stoccata finale rivolta agli haters: "Madonna Santa che pazienza, siete la morte dell'intelligenza".